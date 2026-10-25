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Partizan doveo paklenog igrača: Pravo sa aerodroma donio pobjedu crno-bijelima

Partizan doveo paklenog igrača: Pravo sa aerodroma donio pobjedu crno-bijelima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Amerikanac Antonio Rivs bio je heroj pobjede protiv Spartaka u Subotici.

Koš Antonija Rivsa za pobjedu Partizana u Subotici Izvor: TV Arena sport/screenshot

Košarkaši Partizana slavili su protiv šampiona Srbije, ekipe Spartaka iz Subotice, poslije neizvjesne završnice u petom kolu ABA lige (80:82). Nema favorita u Dudovoj šumi, što se pokazalo i ovog puta, ali pobjeda nije mogla da bude "slađa".

Partizanov novajlija Antonio Rivs pogodio je ključni koš na 26 sekundi do kraja i riješio dramu! On je u četvrtak stigao u Beograd, pogledao vječiti derbi, u petak trenirao, a onda upisao sjajan debi u ABA ligi.

Pokazao je hladnokrvnost u momentima najveće drame, prvo je sjajnim driblingom izbacio čuvara, a onda pronašao pravi šut. Pogledajte potez koji je prelomio meč u Dudovoj šumi:

Pogledajte

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Antonio Rivs koš za pobedu na Spartak Partizan
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Odmah je američki bek pokazao da će bi dragocjeno pojačanje i da je stigao spreman. Za 25 minuta na terenu postigao je 11 poena, šutirao je 5/6 za dva poena, dok je uputio jedan šut za tri poena i promašio. Upravo šut sa distance je njegov najveći adut, ali je na debiju pokazao da zna još mnogo toga. 

Vidjećemo koliko će mu biti vremena da se navikne na evropske terene, ali ako je suditi po ovoj utakmici, Partizan je dobio strašno pojačanje.

Antonio Rivs je u Orlando stigao kao 47. pik NBA drafta 2024, da bi ekspresno završio u Nju Orleansu. Bio je jedan od igrača koji su imali dvojnu licencu, pa je igrao i u razvojnoj ligi i u NBA, ali na najvećoj sceni jednostavno nije dobio šansu. Pelikansi su ga se odrekli u ljeto 2025, kada je prešao u Šarlot.

U razvojnom timu Hornetsa je bilježio skoro 16 poena, 3,3 skoka i 1,4 asistencije i osvojio Dži ligu, dok je u NBA odigrao svega 10 utakmica.

Na kraju, priliku mu je pružila Minesota ljetos, ali ipak je uslijedila selidba u Evropu gdje je prihvatio ponudu Partizana.

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Tagovi

KK Partizan košarka ABA liga Antonio Rivs

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