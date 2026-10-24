Muzika za uši Partizanovih navijača: "Rivs je najbolji šuter kojeg sam vidio"

Nekadašnji saigrač Antonija Rivsa bio je oduševljen njegovim šuterskim sposobnostima.

Izvor: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia

Amerikanac Antonio Rivs je dugo čekano pojačanje Partizana, a njegov glavni adut je sjajan šut sa distance. Takav igrač je i te kako potreban crno-bijelima koji se muče od početka sezone, a o kakvom šuteru je riječ, jednom prilikom je ispričao njegov nekadašnji saigrač Rob Dalingam.

Njih dvojica su zajedno nastupali na prestižnom koledžu Kentaki, da bi potom izašli na NBA Draft, gdje je Rivsa odabrao Orlando kao 47. pika, a Dalingam je završio u San Antonio Sparsima kao 8. pik.

U vrijeme kada su dijelili svlačionicu, sadašnji košarkaš Čikaga je imao samo riječi hvale za Rivsa.

"On je možda najbolji šuter kojeg sam ikada, ikada, ikada upoznao. Neću da lažem. Gledao sam razne šutere i igrao sa raznim šuterima, ali Toneov šut je… neću da lažem, lik je sjajan. Ne može da me sačuva u odbrani, ali…", rekao je prije nekoliko godina sadašnji košarkaš Čikago Bulsa.

Karijera Antonija Rivsa

Nakon koledž karijere na Ilinoj Stejtu i Univerzitetu Kentaki, Rivs je draftovan 2024. godine od strane Orlando Medžika, da bi u najjačoj ligi na svijetu zaigrao za Nju Orleans Pelikans i njihovu filijalu u Dži ligi. Potom je igrao za Šarlot Hornetse, odnosno njihovu filijalu, da bi u redove Partizana stigao nakon igara u ekipi Vulfsa.

Igrajući za filijalu Hornetsa, Antonio Rivs je 2026. godine postao šampion Dži lige. U NBA ligi, Rivs je odigrao 44 utakmice za Nju Orleans, uz prosjek od 6,9 poena za 15 minuta po meču. Igrajući za Šarlot na 10 mečeva u prosjeku bilježio 2,7 poena za nešto manje od 7 minuta na parketu.

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