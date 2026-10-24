logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muzika za uši Partizanovih navijača: "Rivs je najbolji šuter kojeg sam vidio"

Muzika za uši Partizanovih navijača: "Rivs je najbolji šuter kojeg sam vidio"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji saigrač Antonija Rivsa bio je oduševljen njegovim šuterskim sposobnostima.

Antonio Rivs najbolji šuter Izvor: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia

Amerikanac Antonio Rivs je dugo čekano pojačanje Partizana, a njegov glavni adut je sjajan šut sa distance. Takav igrač je i te kako potreban crno-bijelima koji se muče od početka sezone, a o kakvom šuteru je riječ, jednom prilikom je ispričao njegov nekadašnji saigrač Rob Dalingam.

Njih dvojica su zajedno nastupali na prestižnom koledžu Kentaki, da bi potom izašli na NBA Draft, gdje je Rivsa odabrao Orlando kao 47. pika, a Dalingam je završio u San Antonio Sparsima kao 8. pik.

U vrijeme kada su dijelili svlačionicu, sadašnji košarkaš Čikaga je imao samo riječi hvale za Rivsa.

"On je možda najbolji šuter kojeg sam ikada, ikada, ikada upoznao. Neću da lažem. Gledao sam razne šutere i igrao sa raznim šuterima, ali Toneov šut je… neću da lažem, lik je sjajan. Ne može da me sačuva u odbrani, ali…", rekao je prije nekoliko godina sadašnji košarkaš Čikago Bulsa.

Karijera Antonija Rivsa

Nakon koledž karijere na Ilinoj Stejtu i Univerzitetu Kentaki, Rivs je draftovan 2024. godine od strane Orlando Medžika, da bi u najjačoj ligi na svijetu zaigrao za Nju Orleans Pelikans i njihovu filijalu u Dži ligi. Potom je igrao za Šarlot Hornetse, odnosno njihovu filijalu, da bi u redove Partizana stigao nakon igara u ekipi Vulfsa.

Igrajući za filijalu Hornetsa, Antonio Rivs je 2026. godine postao šampion Dži lige. U NBA ligi, Rivs je odigrao 44 utakmice za Nju Orleans, uz prosjek od 6,9 poena za 15 minuta po meču. Igrajući za Šarlot na 10 mečeva u prosjeku bilježio 2,7 poena za nešto manje od 7 minuta na parketu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Antonio Rivs košarka KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC