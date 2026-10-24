Antonio Rivs odmah donio pobjedu Partizanu: Američki šuter "hladan kao led" u Dudovoj šumi!

Partizan pobijedio Spartak u Subotici, košem svog debitanta Antonija Rivsa. U odsustvu Karlika Džounsa, novajlija crno-bijelih odlučio utakmicu košem sa vrha kapice na 26 sekundi do kraja.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je dramatično srušio šampiona Srbije - Spartak iz Subotice. Crno-bijeli su košem Antonija Rivsa, svog američkog debitanta, trijumfovali na gostovanju u "Dudovoj šumi", u odsustvu svog najboljeg igrača Karlika Džounsa. Rivs je u trenutku odluke, 26 sekundi prije kraja, ostao sam na vrhu "kapice" i hladan kao led pogodio za četvrtu "jadransku" pobjedu crno-bijelih u isto toliko kola.

U dramatičnoj utakmici Partizan su predvodili Itan Tompson, koji je postigao 21 od svoja 23 poena u prvom poluvremenu, a onda i neizbježni Alesandro Pajola, koji se nije mirio sa porazom. U najtežim trenucima za Beograđane, pri vođstvu Subotičana 70:69, Italijan je pogodio trojku, pa ukrao loptu domaćima, pa poslije iznuđenog faula "spojio" sa košem Lamara Stivensa.

Spartak je apsolutno nadigrao crno-bijele uoči završnice (26:12 rezultat treće četvrtine) i išao je ka velikoj pobjedi, ali je tim Đoana Penjaroje našao rješenje i bez svog lidera Karlika Džounsa. Poslije navedenog Stivensovog koša, upravo je Rivs preuzeo loptu i odgovornost i poentirao sa poludistance, iz prodora, hvatajući zalet za ono pravo - koš za pobjedu na 26 sekundi prije kraja.

Subotičani su u finišu uzvraćali udarce probuđenom Partizanu, Danilo Nikolić pogodio je trojku i u posljednjem minutu dao jako bitan koš "o vrh table", ali u posljednjim trenucima Spartak ipak nije imao odgovor. Crno-bijeli su pobijedili i stekli dodatno samopouzdanje na kraju sedmice u kojoj su pobijedili Zvezdu u podjednako dramatičnom derbiju.

Pred Penjarojinim timom sada su uzastopna gostovanja u nastupajućoj "duploj" evroligaškoj nedelji, ASVEL-u u srijedu i Žalgirisu u petak.

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