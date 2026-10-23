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KK Partizan: "Džabari Parker više nije naš igrač"

KK Partizan: "Džabari Parker više nije naš igrač"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Klub i igrač dogovorili su se na obostrano zadovoljstvo.

Partizan raskinuo ugovor sa Džabarijem Parkerom Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Partizan konačno je raskinuo saradnju sa krilnim centrom Džabarijem Parkerom. On je već neko vrijeme trenirao samostalno u Beogradu, a ove večeri crno-bijeli su objavili konačan kraj. Nakon polusezone u Huventudu, ostao je bez angažmana i čekao nove ponude, ali do ovog momenta nije poznato gde će nekadašnji drugi pik na NBA Draftu nastaviti karijeru.

"Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio dio crno-bijelog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rješenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti", stoji u saopštenju Partizana.

Tagovi

Džabari Parker KK Partizan

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