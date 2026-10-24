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Ovako Zvezda i Partizan stoje u Evroligi poslije 7 kola: Po jednom parametru su u vrhu, a po drugom na dnu

Ovako Zvezda i Partizan stoje u Evroligi poslije 7 kola: Po jednom parametru su u vrhu, a po drugom na dnu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda i Partizan su poslije sedam kola Evrolige pri vrhu kada je u pitanju defanziva, dok su veoma loši kada je ofanziva u pitanju

Zvezda i Partizan u vrhu Evrolige po odbrani a loši u napadu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan poslije sedam odigranih kola u Evroligi imaju identičan skor - po četiri pobjede i tri poraza. U vječitom derbiju u Areni su crno-bijeli slavili poslije produžetka (85:82). Osma runda se igra naredne sedmice, a prije toga su objavljeni i zanimljivi statistički podaci o "vječitima".

Ekipa Ibona Navara je pala za jedno mjesto i sada je treća najbolja defanziva u elitnom takmičenju. Odmah iza, dakle na četvrtoj poziciji po odbrani je tim Đoana Penjaroje. Ispred su samo Panatinaikos i Fenerbahče.

Dok su po odbrani u samom vrhu Evrolige, dva najveća srpska tima se dosta muče u napadu. Po tome su u donjem dijelu tabele. Po broju postignutih poena u sedam kola je Partizan posljednji (78.7 po meču), dok je Zvezda na 18. poziciji, dakle dva mjesta ispred (81 po meču). Nešto na čemu će morati da porade u nastavku Evrolige, po ofanzivnom rejtingu su najbolji Real Madrid, Valensija i Barselona.

Šta čeka Zvezdu u Evroligi?

Zvezda do kraja oktobra ima još dva meča, oba kod kuće. Protiv Makabija (27. oktobar u 20h) i Bajerna (29. oktobar u 20h). Ovako izgleda raspored crveno-bijelih u novembru:

  • 6. novembar Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15h)
  • 12. novembar Real Madrid - Crvena zvezda (21h)
  • 17. novembar Armani - Crvena zvezda (20.30h)
  • 20. novembar Barselona - Crvena zvezda (20.30h)
  • 24. novembar Crvena zvezda - Virtus (19h)

Šta čeka Partizan u Evroligi?

Partizan do kraja oktobra ima još dva meča u gostima, prvo protiv Asvela (28. oktobar u 20h) i Žalgirisa (30. oktobar u 19h). Ovako izgleda raspored crno-bijelih u novembru:

  • 6. novembar Partizan - Makabi (20.45h)
  • 11. novembar Partizan - Baskonija (20.45h)
  • 17. novembar Partizan - Valensija (20.45h)
  • 20. novembar Partizan - Bešiktaš (20.45h)
  • 25. novembar Dubai - Partizan (17h)

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga

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