Ovako Zvezda i Partizan stoje u Evroligi poslije 7 kola: Po jednom parametru su u vrhu, a po drugom na dnu

Crvena zvezda i Partizan su poslije sedam kola Evrolige pri vrhu kada je u pitanju defanziva, dok su veoma loši kada je ofanziva u pitanju

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan poslije sedam odigranih kola u Evroligi imaju identičan skor - po četiri pobjede i tri poraza. U vječitom derbiju u Areni su crno-bijeli slavili poslije produžetka (85:82). Osma runda se igra naredne sedmice, a prije toga su objavljeni i zanimljivi statistički podaci o "vječitima".

Ekipa Ibona Navara je pala za jedno mjesto i sada je treća najbolja defanziva u elitnom takmičenju. Odmah iza, dakle na četvrtoj poziciji po odbrani je tim Đoana Penjaroje. Ispred su samo Panatinaikos i Fenerbahče.

Dok su po odbrani u samom vrhu Evrolige, dva najveća srpska tima se dosta muče u napadu. Po tome su u donjem dijelu tabele. Po broju postignutih poena u sedam kola je Partizan posljednji (78.7 po meču), dok je Zvezda na 18. poziciji, dakle dva mjesta ispred (81 po meču). Nešto na čemu će morati da porade u nastavku Evrolige, po ofanzivnom rejtingu su najbolji Real Madrid, Valensija i Barselona.

-: - (24-Oct.-2026) - is on top of the landscape at +18.5, with 6.8 points per 100 possessions behind. The have the best and second-best defense respectively. ️ claims the best Offense but is still problematic on defense What do you guys think? Which team is this landscape underrating right now? :1️⃣ Panathinaikos 2️⃣ Fenerbahce 3️⃣ Valencia Basket :1️⃣ Real Madrid 2️⃣ Valencia Basket 3️⃣ Barcelona :1️⃣ Panathinaikos 2️⃣ Fenerbahce 3️⃣ Crvena Zvezda #EveryGameMatters #EuroLeague #basketball #paobcaktor #paobc #panathinaikos #fenerbahce #valencia #realmadrid #fcbarcelona #crvenazvezda — Clutch Data (@clutchdata_)October 24, 2026

Šta čeka Zvezdu u Evroligi?

Zvezda do kraja oktobra ima još dva meča, oba kod kuće. Protiv Makabija (27. oktobar u 20h) i Bajerna (29. oktobar u 20h). Ovako izgleda raspored crveno-bijelih u novembru:

6. novembar Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15h)

12. novembar Real Madrid - Crvena zvezda (21h)

17. novembar Armani - Crvena zvezda (20.30h)

20. novembar Barselona - Crvena zvezda (20.30h)

24. novembar Crvena zvezda - Virtus (19h)

Šta čeka Partizan u Evroligi?

Vidi opis Ovako Zvezda i Partizan stoje u Evroligi poslije 7 kola: Po jednom parametru su u vrhu, a po drugom na dnu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Partizan do kraja oktobra ima još dva meča u gostima, prvo protiv Asvela (28. oktobar u 20h) i Žalgirisa (30. oktobar u 19h). Ovako izgleda raspored crno-bijelih u novembru: