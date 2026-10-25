Mega poslije preokreta pobijedila u Austriji: Andrej Lučić "ovjerio" veliki preokret

Košarkaši Mege ostvarili su pobjedu protiv Beča rezultatom 94:88, uz sjajnu igru Andreja Lučića i Pavla Bačka.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Mege pobijedili su kao gosti Beč poslije preokreta, rezultatom 94:88 u meču 5. kola Grupe B ABA lige.

Andrej Lučić je predvodio Megu ka pobjedi sa 25 poena i pet skokova. Pavle Bačko je dao 19 poena i imao devet skokova, uz dvije blokade, dok je Ognjen Srzentić doprinio sa 16 poena, šest skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte. Zapažen je bio i Luka Paunov sa 14 poena.

Kod Beča je najefikasniji bio Grant Šerfild sa 25 poena, dok je Aleksa Novaković dodao 17. Njihov tim imao je dvocifrenu prednost u prvom dijelu meča, ali je nije zadržao kroz nastavak i na kraju je morao da čestita gostima iz Beograda.

Kako je Mega "okrenula" Beč?

Mega je dobro otvorila utakmicu i povela sa 6:2, ali je domaćin preuzeo inicijativu i odmakao na 24:15. Poenima Bačka, Srzentića i Lučića Mega je do kraja prve četvrtine smanjila zaostatak na 26:23. Beč je početkom druge dionice stigao do dvocifrene prednosti, a iako je Avdalovićeva ekipa u nekoliko navrata prilazila, domaćin je trojkama u završnici poluvremena otišao na odmor sa vođstvom 53:43.

Poslije početnih 55:43 u nastavku, Mega je zaigrala znatno bolje. Trojke Srzentića i Lučića pokrenule su povratak, Bačko je pogotkom sa distance izjednačio na 63:63, a Srzentić potom donio prednost. Uz koš i dodatno slobodno bacanje Paunova, Mega je u posljednju četvrtinu ušla sa vođstvom 70:69.

U odlučujućoj dionici Mega je preko Srzentića i Boškovića odmakla na 83:75, ali se domaćin vratio i nešto više od minut prije kraja prišao na 89:88. Bačko je važnim skokom u napadu omogućio novi napad, a Lučić je sa linije za slobodna bacanja u posljednjih 30 sekundi osigurao pobjedu.

"Da ovo pokaže kako bismo mogli da izgledamo"

Izvor: MN PRESS

Izabranici Vuleta Avdalovića nadoknadili su dvocifren zaostatak iz prvog poluvremena i u neizvjesnoj završnici sačuvali prednost.

"Bilo je veoma zanimljivo od početka do kraja. U prvom poluvremenu ekipa Beča imala je prednost, igrala dosta bolje i imala veoma dobar procenat šuta za tri poena, za razliku od našeg, koji je bio loš tokom cijele utakmice (5/29, op.a.). Mi smo prvo poluvrijeme odigrali solidno, ali je Beč stvarno bio dobar u napadu i odbrani i zasluženo je vodio. U drugom poluvremenu stvari su se malo promijenile. Zaigrali smo dosta bolje u odbrani, oni su uzimali teže šuteve i nisu u istom procentu pogađali za tri poena. Iz tih dobrih odbrana mogli smo da trčimo u kontranapad i postižemo lake poene", rekao je Avdalović poslije utakmice.

Govorio je trener Mege o kvalitetima Beča, koji predvodi poznati srpski stručnjak Dragan Bajić.

"Nije bilo lako igrati protiv iskusne ekipe Beča i iskusnog trenera, prepoznatljivog po zonskoj odbrani. Solidno smo se snašli, nekoliko puta postizali lake poene iz reketa, što nam je bio cilj, i nismo gubili mnogo lopti, što je veoma važno za kontrolu utakmice. Poveli smo u pravom trenutku i na kraju zasluženo pobijedili. Nadam se da će ovo biti pokazatelj kako bismo mogli da izgledamo na terenu u narednim utakmicama. Čestitke mojim igračima, kojima je ovo veliko iskustvo. Poznato je da smo veoma mlad tim i većina igrača koja je danas igrala je jako mlada. Čestitam ekipi Beča i mojim igračima na zasluženoj pobjedi"

Mega sad ima skor 2-2, a Beč 1-3.

U narednom kolu Mega će 2. novembra dočekati Spartak, koji je u nedjelju uveče dramatično izgubio od Partizana u svojoj hali Dudova šuma.

Mega Superbet: Bošković 9, Mušicki, Vojinović 2, Maniema 2, Hrelja, Bačko 19, Nikolić 3, Bjelica 2, Srzentić 16, Paunov 14, Lučić 25, U. Šuput 2.

Beč: Radovčić 4, Zimonjić, Muila-Mvaka 4, Jovanović 4, Langović 5, Ndžaj 9, Novaković 17, Stazić, Gan 13, Šerfild 25, Kureš 7.

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