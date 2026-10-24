Trener Bosne ipak zadovoljan poslije poraza od Dubaija: "Vidjeli smo da imamo kapacitet a ovaj nivo košarke"

Košarkaši Bosne poraženi su od Dubaija u Sarajevu rezultatom 83:93 u ABA ligi.

Izvor: Twitter/AStroggylakis/printscreen

Uprkos porazu protiv izuzetno snažnog i kvalitetnog protivnika, trener sarajevskog tima Dario Đerđa istakao je reakciju svojih igrača i naglasio da ovakvi susreti služe kao važna škola za nastavak sezone.

"Čestitke Dubaiju. Napravili smo puno odbrambenih grešaka, posebno u prvom poluvremenu pri branjenju njihovog 'pik en rola'. Vidjelo se i da nam nedostaje rotacije među visokim igračima. Bangsu je ovo bila tek druga utakmica u tri dana nakon mjesec dana pauze i teško je očekivati više", rekao je Đerđa.

Ipak, trener Bosne posebno je apostrofirao borbenost i mentalitet ekipe kada je meč prijetio otići u veliki minus.

"Uspjeli smo pokazati karakter - da to ne ode na 25 razlike, nego smo nakon tajmauta odlično reagovali i spustili zaostatak na 10 poena. Šteta što u trenutku kada smo ulovili egal nismo pogodili penale, pa da vidimo kako bi se susret razvio. Dubai ima ogromnu koncentraciju individualnog kvaliteta i ko god uđe u igru, pruža pravu egzekuciju".

Đerđa je pojasnio i problem s potrošnjom ključnih igrača, ponajprije Redžinalda Perija, koji je bio najefikasniji akter utakmice sa 20 poena uz osam skokova.

"U drugom dijelu osjetio se zamor kod Perija. On provodi ogroman broj minuta na terenu i to nam je trenutno najveći problem. On je doveden kao četvorka koja može pomoći na poziciji pet, ali trenutno nosi prevelik teret. Nismo bili pravi ni u šutu, ni s linije slobodnih bacanja, no momcima sam rekao da sam zadovoljan. Rade pošteno i pošten pristup će nam se sigurno vratiti", dodao je strateg sarajevske ekipe, koja nema vremena za odmor jer ekipu očekuje naporan ritam gostovanja u Evrokupu protiv Rome (27. oktobar) i Beča (30. oktobar).

"Čeka nas put za Rim, a odatle direktno idemo za Beč. Igramo u utorak i petak. Moramo odraditi kvalitetnu regeneraciju jer u ovom ritmu nema prostora za detaljnije taktičke korekcije. Najvažnije je da smo iz ovih utakmica izvukli pouke i vidjeli da imamo kapacitet za ovaj nivo košarke", zaključio je Đerđa.

(MONDO)