Željko Drčelić: "Utisak je da 80 odsto sudija u ABA ligi ne zna pravila, ugrožena je regularnost"

Željko Drčelić se oglasio zbog lošeg suđenja u ABA ligi i traži hitnu reakciju čelnika regionalnog takmičenja kako bi se riješio taj problem.

Izvor: MN PRESS

ABA liga ima problem sa sudijama, rješenje nije pronađeno, pa su angažovani arbitri koji nemaju nikakvo iskustvo suđenja i rada na najvišem nivou. O tome je pričao i trener Spartaka Vlada Jovanović poslije poraza od Partizana, a sada je o toj temi govorio i prvi čovjek Crvene zvezde Željko Drčelić.

"Ne znam kome i čemu služi ovako loše suđenje na gotovo svim utakmicama ABA lige. Ne mislim da je riječ o namjernim greškama, već o ogromnom neznanju i nedostatku kvaliteta. Od početka nove sezone gotovo da nije odigrana utakmica na kojoj je suđenje bilo na zadovoljavajućem nivou. Kome ovakva situacija ide u prilog, zaista mi nije jasno", rekao je Drčelić za "Meridian sport".

Smatra da ljudi iz rukovodstva regionalnog takmičenja treba što prije da reaguju.

"Predsjedništvo ABA lige, zajedno sa gospodinom Perezom, mora ozbiljno da se zapita da li ovako može da se nastavi. I kakve posljedice ovakvo suđenje ostavlja po ugled i regularnost takmičenja. Mi smo pobijedili u tri utakmice, ali ovdje nije riječ o pobjedama i porazima. Već o regularnosti takmičenja, kredibilitetu lige i jednakim uslovima za sve klubove."

"Veliki broj sudija nije dorastao ovom rangu"

ABA liga je objavila listu sudija, izabran je 31 arbitar i na tom spisku nema nijednog sudije iz Srbije i Hrvatske, ali ima recimo arbitara iz Kolumbije, Švedske, Bugarske, Njemačke, Italije...

"Nažalost, veliki broj sudija koje dijele pravdu u ABA ligi jednostavno nisu dorasli ovom rangu takmičenja. Čast izuzecima, ali se oni nažalost mogu prebrojati na prste jedne ruke. Zabrinjava činjenica da se arbitrima dodjeljuju nerealno visoke prelazne ocjene, dok je svima koji prate košarku jasno da svjedočimo možda i najgorem suđenju u istoriji ABA lige. Podsjetiću da u ABA ligi igraju tri evroligaša i još pet klubova koji su u različitim evropskim takmičenjima. To govori o kvalitetu i ozbiljnosti lige, ali nivo suđenja ne prati kvalitet klubova i igrača. Često djeluje kao da se sudi u potpuno neafirmisanoj ligi, a ne u jednom od najznačajnijih takmičenja u Evropi. Utisak je da 80 odsto sudija ne zna pravila".

Zahtijeva prvi čovjek crveno-bijelih da čelnici ABA lige što prije nađu rješenje.

"ABA liga mora da ima suđenje dostojno svog ugleda, kvaliteta i značaja. Ovo više nije pitanje pojedinačnih grešaka, već ozbiljan problem koji zahtijeva hitnu reakciju odgovornih ljudi. Ako želimo ozbiljnu ligu, moramo da imamo ozbiljno suđenje. U suprotnom, dovodimo u pitanje smisao i regularnost cijelog takmičenja", tvrdi Drčelić.

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