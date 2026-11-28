Nemanja Nedović bi mogao da se pridruži grčkom Arisu, koji ozbiljno razmatra njegov angažman. Iskusni bek trenutno je bez kluba.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bivši srpski reprezentativac Nemanja Nedović (35) bi mogao uskoro da dobije novi klub, pošto je grčki Aris ozbiljno zainteresovan za njegovo angažovanje. Iskusni srpski bek trenutno je bez ugovora, a klub iz Soluna razmatra mogućnost da ga dovede u svoje redove, prenosi grčki "Sport24".

Ambiciozni Aris vodi legendarni Vasilis Spanulis i jasno je da ovaj grčki velikan ima najozbiljnije namjere. Trenutno je drugi u domaćem takmičenju, odmah iza PAOK-a i ima skor 6-2, dok je u Evrokupu drugi u grupi B, odmah iza Hapoela iz Jerusalima koji vodi Saša Obradović. Aris se sve češće spominje u medijima kao klub koji želi licencu Evrolige, pa je sasvim jasno da su planovi ovog tima veliki.

Aris još nije postigao dogovor sa srpskim košarkašem, ali prema navodima grčkog portala, ozbiljno razmatra mogućnost da pokrene pregovore i pokuša da realizuje još jedno zvučno pojačanje. Solunski klub ima velike ambicije, a jedan od glavnih ciljeva je plasman u Evroligu naredne sezone kroz uspjeh u Evrokupu.

Nedović je već sarađivao sa Spanulisom, što je Grka navelo da obnovi saradnju sa Srbinom. Nedović iza sebe ima bogatu evropsku karijeru i iskustvo igranja na najvišem nivou. Tokom godina nosio je dres Panatinaikosa, pa mu igranje u Grčkoj nije strano, ali nosio je i dresove Armanija, Crvene zvezde, Unikahe, Valensije i Monaka, a nastupao je i u NBA ligi za Golden Stejt, koji su ga izabrali kao 30. pika na draftu 2013. Za reprezentaciju Srbije igrao je od 2012. do 2022.

Nedović je tokom karijere ostavio značajan trag i u Evroligi, gdje je prosječno bilježio 11,5 poena, 1,6 skokova i 2,7 asistencija, uz indeks korisnosti 10,1. Najbolju napadačku partiju u tom takmičenju pružio je 22. decembra 2020, kada je kao igrač Panatinaikosa ubacio 39 poena protiv Makabija i ostvario indeks korisnosti 45.

U bogatoj kolekciji trofeja ima titulu Evrokupa iz 2017, prvenstvo i Kup Grčke iz 2021, dvije titule prvaka Srbije, osvojene 2023. i 2024, šampionski pehar u Francuskoj iz 2026, ABA ligu iz 2024, kao i tri Kupa Srbije i nekoliko nacionalnih Superkupova.

Za sada nema zvanične potvrde da će Nedović karijeru nastaviti u Arisu, ali je jasno da bi iskusni bek uskoro mogao da pronađe novu sredinu.

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