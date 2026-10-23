Nemanja Nedović bi vrlo brzo mogao da se vrati u Evroligu pošto se nalazi na listi želja Makabija.

Izvor: MN PRESS

Nemanja Nedović (35) još uvijek čeka novi klub. Ima ugovor sa Crvenom zvezdom koji klub ne želi da iskoristi tako da traži novu sredinu. Mogao bi da ostane u Beogradu i da igra u Evroligi, ako se ostvari saradnja sa Makabijem iz Tel Aviva.

"Nedović jeste jedan od igrača koji se nalazi na našoj listi želja. Neću da ulazim u detalje njegovog ugovora. Razgovaraćemo o tome sa generalnim menadžerom Klaudijom Koldebelom i donijećemo odluku", poručio je trener Makabija Oded Kataš.

Makabi trenutno ima problem na bekovskim pozicijama, posebno poslije povrede Ifea Lundberga. Doživio je izraelski tim ubjedljiv poraz od Real Madrida (113:99) i jasno je da su mu potrebna pojačanja. A poznato je da Makabi igra u Beogradu svoje mečeve na domaćem terenu, tako da bi to moglo da odgovara i Nemanji.

"Nije opcija da se vratim u Zvezdu"

Vidi opis Nemanja Nedović blizu povratka u Evroligu: Igraće ponovo u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posljednji klub Nemanje Nedovića bio je Monako, a uprkos tome što ima ugovor sa Zvezdom od povratka u crveno-bijeli dres neće biti ništa.

"Nije opcija ove godine da se ja vratim u Zvezdu. Mislim, šta se promijenilo za godinu dana? Šta može da se promijeni za godinu dana? Vidjeli smo i Jaga koji je isto sklonjen, pa se vratio i kako je bilo. Ako ti neko pokaže trunku nepoštovanja jednom, on će to uraditi i drugi put. To je nešto što sam ja stavio do znanja kome je trebalo da se stavi do znanja odavno, da je to što se tiče povratka završena priča", poručio je Nedović.

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Pogledajte 00:27 Nemanja Nedović o Zvezdi Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)