Kimih je dobio izuzetno bizaran crveni karton na gostovanju Bajerna u Hamburgu.

Izvor: IBRAHIM OT / AFP / Profimedia

Jedna od subotnjih utakmica 11. kola Bundeslige igra se u Hamburgu, gdje HSV dočekuje ekipu Bajerna.

Nije bilo pogodaka (0:0), u prvom ligaškom duelu za Bajern nakon povrede i operacije Harija Kejna. Tako će sutra uveče (19.30) prvoplasirana Borusija Dortmund imati priliku da odmakne četiri koraka braniocu "salatare", a za to joj će biti potrebno da na Vestfalenu porazi ekišpu Bajera.

Inače, u drugom poluvremenu današnjeg susreta aktuelni šampion Njemačke bio je lišen usluga Jozue Kimiha, koji je na prilično bizaran način dobio crveni karton.

U toku je bio 44. minut kada je prije jednog auta za domaće mladi napadač HSV-a Aleksander Rosing-Lelesit isprovocirao Kimiha. Odgurnuo ga je, na šta ga je kapiten Bajerna povukao za kosu i oborio na zemlju. Za glavnog arbitra Florijana Dankerta nije bilo dileme – odmah je Kimihu pokazao put u svlačionicu.

Pogledajte taj trenutak:

ROJA DIRECTA PARA JOSHUA KIMMICH POR TIRAR DEL PELO A ROSSING-LELESIITEL CAPITÁN DEJA CON UNO MENOS AL BAYERN MUNICH ANTE HAMBURGO https://t.co/KfVB5nYy37 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)November 28, 2026

(mondo.ba, D. Šutvić)

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