Reprezentacija Španije se plasirala u finale Dejvis kupa zahvaljujući pobjedama Hodara i Alkaraza.

Izvor: EPA, ELISABETTA BARACCHI/ANSA

Reprezentacija Španije se plasirala u finale Dejvis kupa. Najprije je Rafael Hodar donio prednost ovom timu, a potom je i Karlos Alkaraz bio siguran i potvrdio pobjedu. Španci će se u finalu boriti protiv Italijana.

Rafael Hodar je pobijedio Kamerona Norija 6:2, 7:5, u meču koji je trajao sat vremena i 32 minuta. U prvom setu smo vidjeli ubjedljivog Hodara koji je stigao do brejka za 3:2, pa iako je Britanac spasio prvu brejk loptu, na drugoj nije imao mnogo šansi. Potom je mladi Španac lako potvrdio servis, a zatim poslije velike borbe stigao do još jednog brejka za 5:2. Nastavio je lako da osvaja servise, pa je bez izgubljenog poena poveo 6:2.

Ipak, u drugom setu smo vidjeli nešto veću borbu. Noriju je oduzeo servis poslije pet brejk lopti, ali je uspio da povede 2:1. Igralo se u nastavku gem za gem, dok Britanac nije smogao snage da uzvrati Špancu na njegovom servisu i izjednači na 4:4, ali je Hodar do pobjede došao zahvaljujući brejku u samom finišu meča i potom potvrđenom servisu.

Kako je Alkaraz došao do pobjede?

Znatno manje dramatičan meč smo vidjeli u borbi Karlosa Alkaraza i Artura Ferija. Meč koji je trajao sat vremena i 22 minuta završen je pobjedom Španca 6:2, 6:1. Alkaraz je do brejka stigao na startu meča, a onda i do još jednog za 5:1. Iako je Feri uspio da uzvrati i to sa 40:0 na servisu Alkaraza za smanjenje na 5:2, razlika je bila prevelika da bi se nadao preokretu. Uslijedio je nešto duži gem, ali je i on poslije treće brejk lopte pripao mladom Špancu.

Drugi set je protekao znatno lakše i brže. Za 33 minuta je uspio da slavi Alkaraz i pritom je rivalu dozvolio samo jedan gem, ali se i u njemu vodila velika borba. Španac je imao dvije brejk lopte, nije uspio da ih realizuje, pa je Feri sačuvao bar jedan servis u ovom brzom gemu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!