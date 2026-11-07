Monfis ekspresno našao novi posao poslije razvoda: Odmah napada titulu

Gael Monfis je poslije odlaska u penziju brzo našao novi posao i biće selektor Dejvis kup reprezentacije Francuske.

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Gael Monfis (40) je riješio da ode u penziju bez oproštajnog meča i odlaska kakav dolikuje. Sve zato što je njegova bivša supruga Elina Svitolina odlučila da je vrijeme za razvod i nije sačekala bar još nekoliko nedjelja da on stavi tačku na svoju karijeru. Ali, neće dugo biti bez posla.

Iz teniskog saveza Francuske su potvrdili da će upravo Monfis da bude novi selektor Dejvis kup reprezentacije i da će da zamijeni Pola-Anrija Matjea na toj poziciji. Njemu će pomagati bivše kolege Žil Simon i Rišar Gaske.

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"Veoma sam ponosan što sam novi kapiten reprezentacije Francuske. Ovaj dres će mnogo da mi znači. Želim da izgradim zajednički projekat, da stvorim dinamiku koja će nam omogućiti da zajedno idemo ka najvišim ciljevima i da napadnemo titulu", rekao je Monfis.

Žil Moreton, predsjednik nacionalnog teniskog saveza, uvjeren je da će "svježi penzioner" da pomogne ekipi da dođe do željenih rezultata.

"Zadovoljni smo što je Gael došao na čelo reprezentacije. Uvjereni smo da će njegova energija, entuzijazam i znanje da budu dragocjeni za ostvarivanje naših ambicija. Naravno, veliko hvala i Matjeu koji je obavio sjajan posao i vratio nas među najbolje ekipe na svijetu", zaključio je Moreton.