"Psihički nisam dobro - ne jedem, ne treniram": Gael Monfis u "paklu" poslije razvoda od Svitoline

Francuski teniser Gael Monfis ne može da jede ni trenira poslije razvoda od Ukrajinke.

Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Francuski teniser Gael Monfis jako teško je podnio razvod sa Elinom Svitolinom. Otkazao je turnire u domovini koji su bili dio njegove oproštajne turneje i jedini događaj na kojem je potvrdio učešće do kraja godine je posljednji meč u karijeri Stena Varinke (19. decembar). Monfis se u početku nije oglašavao, ali je posljednjih dana riješio da otvori dušu.

Prvo je stao u odbranu Svitoline koja je na udaru njegovih sunarodnika, a sada je otkrio koliko mu je zapravo teško da se nosi sa cjelokupnom situacijom. Praktično u jednom momentu je ostao bez dvije najveće ljubavi.

"Rastanak od Eline me je veoma teško pogodio. Psihički nisam dobro i ne mogu da treniram onako kako bih želio. Neću se pretvarati da je drugačije - jedem manje, a sve djeluje gore. Već je samo po sebi veoma teško vratiti se na teren pred kraj karijere, uz pomiješana osjećanja. Jednostavno nisam bio u stanju da igram", rekao je Francuz.

Monfis brani Svitolinu

Francuz se oglasio na društvenim mrežama i stao u odbranu sada već bivše supruge. Svitolina se našla na udaru navijača jer je odlučila da ga ostavi u momentu kada se njegova oproštajna turneja provodi kraju...

"Elina i ja smo tokom godina sa velikom radošću dijelili sa svima vama našu priču i našu porodicu", započeo je Monfis na Instagram profilu i nastavio:

"Uvijek smo otvoreno govorili i o izazovima sa kojima smo se suočavali kao pojedinci. U mom slučaju, to je bio niz povreda i sumnji u sebe, koje su me stavile pred iskušenja kakva ranije nisam poznavao. Kada je riječ o Elini, to su razaranja i patnja koji su razorili njenu zemlju.

Sad se rastajemo. I kao što smo i ranije dijelili važne trenutke iz naših života, tako smo i ovu tešku odluku donijeli zajedno - da o njoj obavijestimo javnost. Svako ko je prošao kroz kraj veze zna da o tome nije lako govoriti. Rastanak je minsko polje zamršenih i složenih osjećanja kroz koja Elina i ja pokušavamo da prođemo najbolje što možemo. Činimo to uz veliko poštovanje i ljubav koje i dalje osjećamo jedno prema drugom i koje ćemo zauvijek čuvati."

"Iako nikome nije dugovala objašnjenje, Elina je odlučila da iskreno i otvoreno govori o razlozima koji su je naveli na ovu odluku. Učinila je to na način za koji je smatrala da je najbolji. Ipak, mnogi su zaključili da njeno objašnjenje nije bilo dovoljno dobro, pa se Elina sada suočava sa kritikama koje smatram u najmanju ruku neprimjerenim, a u najgorem slučaju i zlonamjernim."

Izvor: Profimedia

"Elina i ja možda više nismo par, ali smo i dalje porodica. Iako me sve ovo boli, zauvijek ću joj biti zahvalan na ljubavi i podršci koju mi je pružala tokom svih ovih godina. Kada sam bio spreman da odustanem od tenisa, upravo mi je ona dala podstrek koji mi je bio potreban da nastavim. Bila je uz mene i tokom nekih od najvećih pobjeda u mom životu, a naša kćerka Skaj je, bez ikakve sumnje, najveća od svih njih. Duboko sam zahvalan što je javnosti toliko stalo do moje sreće, ali me pogađa nedostatak razumijevanja i dobrote koji su pokazani prema Elini. Neki možda ne razumiju njene razloge ili se ne slažu sa njima, ali molim vas da imate na umu da se u svakoj vezi iza zatvorenih vrata dešava mnogo toga što se ne može objasniti jednom objavom."

"Elina ima svoje bitke koje mora da vodi, baš kao i ja svoje. Poštujem njene odluke i razloge, a nastavićemo da pružamo podršku jedno drugom i da brinemo jedno o drugom, posebno zato što zajedno imamo dijete. Dok ulazimo u ovo novo poglavlje života, zamolio bih sve da imaju na umu da smo svi mi samo ljudi. Nismo Gael Monfis i Elina Svitolina, već Gael i Elina. Nesavršeni, ali se trudimo da damo sve od sebe", zaključio je Gael Monfis.

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