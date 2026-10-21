Krenule da kruže užasne glasine o Gaelu Monfisu: Svitolina je hitno saopštila da je kraj

Zašto je Ukrajinka Elina Svitolina baš sada odlučila da objavi razvod braka?

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Svjetski mediji bruje o razvodu jednog od najpoznatijih sportskih parova, Eline Svitoline i Gaela Monfisa. Nakon što su objavili zajedničko saopštenje o ljubavnom neuspjehu, Ukrajinka se našla u ulozi negativca. Pogotovo je na udaru u Francuskoj, nakon što je Monfis odustao od oproštajne turneje.

Šestu teniserku optužuju da mu je upropastila oproštaj u domovini, a mnogima je promakla jedna rečenica iz njenog drugog obraćanja.

"Nažalost, Monfis se suočio sa brojnim optužbama koje nije zaslužio, pa smo stoga zajednički izdali saopštenje", piše između ostalog u objavi Svitoline.

Na šta se odnosi ova poruka?

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Prema navodima britanskog "Telegrafa", šesta teniserka svijeta je objelodanila njihovu privatnu situaciju samo zato da bi odbranila Monfisa od glasina koje su dovodile u pitanje njegov integritet.

Kada se Monfis iznenada povukao sa preostalih teniskih takmičenja (Lion, Pariz), pojedini komentatori u njegovoj rodnoj Francuskoj počeli su da postavljaju pitanje da li je možda prekršio antidoping pravila ili propise koji se tiču klađenja. Zbog toga je Elina riješila da progovori.

Šta je još pisalo u poruci?

"Nije uvijek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se dijelile u javnosti. Želim samo malo da pojasnim svoju prethodnu objavu, jer sam shvatila da je nisu svi - posebno moja međunarodna publika - u potpunosti razumjeli", navela je Ukrajinka i nastavila:

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"U toj objavi navela sam samo jedan od razloga koji je uticao na moju odluku i naveo me da razmislim o svom životu i budućnosti. Ali istina je da tu ima mnogo više toga; nikada se nije radilo samo o jednoj stvari. Kada više od četiri i po godine živite u ratnoj stvarnosti, prolazeći kroz najrazličitije situacije, emocije i teške trenutke, prirodno je da počinjete drugačije da posmatrate život. Vaša perspektiva se mijenja, vrijednosti i prioriteti se pomjeraju, a vi počinjete da shvatate šta zapravo želite od života. U jednom trenutku sam jednostavno shvatila da ne želim više da živim život u kojem nisam istinski srećna. I vjerujte mi, donošenje ove odluke bilo je sve samo ne lako", piše Svitolina i dodaje:

"Veoma volim i poštujem svog supruga. Uvijek ću ga voljeti i cijeniti zbog osobe kakva jeste. Upravo zato mi je bilo važno da budem iskrena - kako prema njemu, tako i prema sebi. Nije uvijek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se dijelile u javnosti. Takav je bio, i ostao, moj stav o objavljivanju kraja našeg braka. Međutim, kao što su neki od vas primijetili, Gaelova karijera je naglo okončana nakon što je, usljed naše situacije, donio odluku da prestane sa igranjem. Nažalost, suočio se sa brojnim optužbama koje nije zaslužio, pa smo zajednički izdali saopštenje. Nadam se da će ovo pomoći da bolje razumijete šta sam željela da kažem. Molim vas, budite ljubazni i puni razumijevanja - ovo je trenutno izuzetno teško za oboje", zaključila je Svitolina.

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Svitolina i Monfis su svoju ljubavnu romansu započeli 2019. godine, a vjenčali su se dvije godine kasnije. Dobili su kćerku Skaj 2022. godine i njena budućnost je u ovom momentu najvažnija za jedan od najpoznatijih parova u svijetu sporta.