Elina Svitolina: "Ne razvodim se samo zbog rata, postoji drugi razlog"

Svjetski mediji bruje o razvodu Eline Svitoline i Gaela Monfisa.

Izvor: VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina ostala je "dužna" javnosti dodatno pojašnjenje. Kako je u objavi o razvodu sa Gaelom Monfisom kao jedan od glavnih razloga navela psihičko stanje uslovljeno ratom u njenoj zemlji, morala je ponovo da se oglasi.

Svitolina kaže da je njen brak sa francuskom zvijezdom okončan iz više razloga, ali da su neke stvari previše lične kako bi se dijelile.

"Nije uvijek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se dijelile u javnosti. Želim samo malo da pojasnim svoju prethodnu objavu, jer sam shvatila da je nisu svi - posebno moja međunarodna publika - u potpunosti razumjeli", navodi Ukrajinka i nastavlja:

"U toj objavi navela sam samo jedan od razloga koji je uticao na moju odluku i naveo me da razmislim o svom životu i budućnosti. Ali istina je da tu ima mnogo više toga; nikada se nije radilo samo o jednoj stvari. Kada više od četiri i po godine živite u ratnoj stvarnosti, prolazeći kroz najrazličitije situacije, emocije i teške trenutke, prirodno je da počinjete drugačije da posmatrate život. Vaša perspektiva se mijenja, vrijednosti i prioriteti se pomjeraju, a vi počinjete da shvatate šta zapravo želite od života. U jednom trenutku sam jednostavno shvatila da ne želim više da živim život u kojem nisam istinski srećna. I vjerujte mi, donošenje ove odluke bilo je sve samo ne lako", piše Svitolina i dodaje:

"Veoma volim i poštujem svog supruga. Uvijek ću ga voljeti i cijeniti zbog osobe kakva jeste. Upravo zato mi je bilo važno da budem iskrena - kako prema njemu, tako i prema sebi. Nije uvijek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se dijelile u javnosti. Takav je bio, i ostao, moj stav o objavljivanju kraja našeg braka. Međutim, kao što su neki od vas primijetili, Gaelova karijera je naglo okončana nakon što je, usljed naše situacije, donio odluku da prestane sa igranjem. Nažalost, suočio se sa brojnim optužbama koje nije zaslužio, pa smo zajednički izdali saopštenje. Nadam se da će ovo pomoći da bolje razumijete šta sam željela da kažem. Molim vas, budite ljubazni i puni razumijevanja; ovo je trenutno izuzetno teško za oboje", zaključila je Svitolina.

Svitolina i Monfis su svoju ljubavnu romansu započeli 2019. godine, a vjenčali su se dvije godine kasnije. Dobili su kćerku Skaj 2022. godine i njena budućnost je u ovom momentu najvažnija za jedan od najpoznatijih parova u svijetu sporta.

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