Monfis: "Odoh iz tenisa, našao sam posao u kancelariji"

Legendarni francuski teniser Gael Monfis iznenadio mnoge objavom da potpuno napuša tenis

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Francuski teniser Gael Monfis (40) oprašta se od tenisa jer završava karijeru i već zna da će sljedeće sezone raditi u kancelariji.

"Počinje novo poglavlje za mene. Sljedeće godine radiću u finansijama. Već sam potpisao ugovor sa švajcarskom kompanijom koja se bavi upravljanjem imovinom", kazao je Monfis i iznenadio mnoge.

Francuz je to otkrio poslije glatkog poraza na US openu od Amerikanca Lernera Tina, 15. igrača svijeta (3:6, 4:6, 3:6).

"Ubuduće planiram da radim više u kancelariji, u finansijama. Uvijek ću pratiti tenis, jer volim sport, moja supruga ga igra. Ne vjerujem da ću sljedeće godine raditi mnogo toga oko tenisa, ali biću prisutan, bez obzira na sve, malo zbog Eline. Ipak, biću više tip iz finansija."

Đoković pobijedio Monfisa u svih 20 mečeva

Izvor: Profimedia

Bilo je to Monfisovo posljednje učešće na US openu, na kojem je debitovao prije više od 20 godina (2005) i na kojem je 2016. igrao polufinale protiv Novaka Đokovića. Izgubio je taj meč, kao i svih 20 protiv Novaka, što ostaje nevjerovatan učinak srpskog tenisera u međusobnom skoru.

Francuski teniser svojevremeno je bio šesti igrač svijeta (u novembru 2016), osvojio je 13 ATP titula, a na grend slemovima je dva puta stizao do polufinala - 2008. ga je izbacio Rodžer Federer iz polufinala Rolan Garosa (1:3), a osam godina kasnije je naletio na Đokovića u Njujorku.

Navijaće za suprugu Svitolinu

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Monfis živi u Ženevi u Švajcarskoj sa suprugom Ukrajinkom Elinom Svitolinom (31), sa kojom je u vezi od 2019, a u braku od 2021. Velika joj je podrška na WTA turu i to će i ostati, kada god mu bude dopuštao kancelarijski posao.