Gael Monfis ispisao istoriju tenisa: Proslavio 40. rođendan i napravio šou na US openu

Gael Monfis postao je tek drugi igrač u istoriji tenisa koji je upisao pobjedu sa 40 godina, slavio je na US openu.
Gael Monfis je 1. septembra proslavio 40. rođendan i onda je ispisao istoriju. Na US openu je pobedio Adolfa Danijela Valjeha - 2:6, 6:1, 6:2, 6:0. Francuski as je održao čas tenisa rivalu koji je mnogo bolje rangiran i trenutno je 60. na ATP listi.
I ne samo to, ispisao je i istoriju tenisa. Postao je tek drugi igrač koji je u posljednjih 40 godina upisao pobjedu na grend slemu sa napunjenih 40 godina. Prije njega je to pošlo za rukom samo Džimiju Konorsu. I to takođe na svoj 40. rođendan. Nevjerovatna simbolika.
Monfis se zabavlja na terenu, uživa, pruža ljudima pravi šou. Tako je izveo i jedan spektakularan forhend.
"Vodio sam sa 2:1 u setovima, imao brejk prednosti, zašto da ne pokušam? Neću uspjeti da izvedem još mnogo, moram da budem iskren. Zašto da ne, jeste teže, ali ponekad to izazove više sreće i kod mene", nasmejao se Monfis poslije meča kada je pričao o tom spektakularnom potezu.
GAEL MONFILS OH MY GODDDD— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 2, 2026
Leaping slap shot forehand winner.
40 years old, doing things nobody else in the sport attempts.
One of the greatest entertainers in all of sports.
pic.twitter.com/1iTNjwos6M
Pogledajte i kako je izgledao momenat kada mu je cijeli stadion pjevao rođendansku pjesmu:
The U.S. Open crowd singing Happy Birthday to Gael Monfils after his win.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 2, 2026
He just became the oldest man to win a singles match at the U.S. Open in more than 30 years.
His wife Elina Svitolina singing along as well.
Beautiful moment. ❤️pic.twitter.com/8tjDi4b5im