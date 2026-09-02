Gael Monfis ispisao istoriju tenisa: Proslavio 40. rođendan i napravio šou na US openu

Gael Monfis postao je tek drugi igrač u istoriji tenisa koji je upisao pobjedu sa 40 godina, slavio je na US openu.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Gael Monfis je 1. septembra proslavio 40. rođendan i onda je ispisao istoriju. Na US openu je pobedio Adolfa Danijela Valjeha - 2:6, 6:1, 6:2, 6:0. Francuski as je održao čas tenisa rivalu koji je mnogo bolje rangiran i trenutno je 60. na ATP listi.

I ne samo to, ispisao je i istoriju tenisa. Postao je tek drugi igrač koji je u posljednjih 40 godina upisao pobjedu na grend slemu sa napunjenih 40 godina. Prije njega je to pošlo za rukom samo Džimiju Konorsu. I to takođe na svoj 40. rođendan. Nevjerovatna simbolika.

Monfis se zabavlja na terenu, uživa, pruža ljudima pravi šou. Tako je izveo i jedan spektakularan forhend.

"Vodio sam sa 2:1 u setovima, imao brejk prednosti, zašto da ne pokušam? Neću uspjeti da izvedem još mnogo, moram da budem iskren. Zašto da ne, jeste teže, ali ponekad to izazove više sreće i kod mene", nasmejao se Monfis poslije meča kada je pričao o tom spektakularnom potezu.

GAEL MONFILS OH MY GODDDD



Leaping slap shot forehand winner.



40 years old, doing things nobody else in the sport attempts.



One of the greatest entertainers in all of sports.



pic.twitter.com/1iTNjwos6M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 2, 2026

Pogledajte i kako je izgledao momenat kada mu je cijeli stadion pjevao rođendansku pjesmu: