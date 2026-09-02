logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gael Monfis ispisao istoriju tenisa: Proslavio 40. rođendan i napravio šou na US openu

Gael Monfis ispisao istoriju tenisa: Proslavio 40. rođendan i napravio šou na US openu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Gael Monfis postao je tek drugi igrač u istoriji tenisa koji je upisao pobjedu sa 40 godina, slavio je na US openu.

Gale Minfis drugi igrač u istoriji sa pobjedom na US openu u 40. godini Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Gael Monfis je 1. septembra proslavio 40. rođendan i onda je ispisao istoriju. Na US openu je pobedio Adolfa Danijela Valjeha - 2:6, 6:1, 6:2, 6:0. Francuski as je održao čas tenisa rivalu koji je mnogo bolje rangiran i trenutno je 60. na ATP listi.

I ne samo to, ispisao je i istoriju tenisa. Postao je tek drugi igrač koji je u posljednjih 40 godina upisao pobjedu na grend slemu sa napunjenih 40 godina. Prije njega je to pošlo za rukom samo Džimiju Konorsu. I to takođe na svoj 40. rođendan. Nevjerovatna simbolika.

Monfis se zabavlja na terenu, uživa, pruža ljudima pravi šou. Tako je izveo i jedan spektakularan forhend.

"Vodio sam sa 2:1 u setovima, imao brejk prednosti, zašto da ne pokušam? Neću uspjeti da izvedem još mnogo, moram da budem iskren. Zašto da ne, jeste teže, ali ponekad to izazove više sreće i kod mene", nasmejao se Monfis poslije meča kada je pričao o tom spektakularnom potezu.

Pogledajte i kako je izgledao momenat kada mu je cijeli stadion pjevao rođendansku pjesmu:

Tagovi

Gael Monfis Tenis US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC