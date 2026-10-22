Svitolina telefonom saopštila Monfisu da želi razvod: Detalji kraha slavnog teniskog para

Elina Svitolina navodno je supruga Gaela Monfisa o razvodu obavijestila putem telefonskog razgovora.

Izvor: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON, EPA/OLGA FEDOROVA

Ukrajinka Elina Svitolina i Francuz Gael Monfis riješili su da stave tačku na brak. Najpoznatiji teniski par se razvodi, a vijest se iznenada pojavila na društvenim mrežama i to u režiji sedme igračice svijeta. Potom su se informacije nizale, a sad je "L'Equipe" otkrio da je Ukrajinka o namjeri da se razvede obavijestila supruga preko telefona.

Kako se navodi, Monfis je bio kod kuće u Dubaiju gdje je čuvao njihovu kćerku Skaj. Francuski medij tvrdi da je Svitolina Monfisa obavijestila putem telefonskog razgovora. Par koji se vjenčao ljeta 2021, nakon što je 2018. počeo da se zabavlja, tako je stavio tačku na brak koji je u očima javnosti izgledao kao jedan od najskladnijih među sportistima.

Monfis je nedavno odlučio da se povuče, nakon dvije decenije karijere, a vrlo brzo poslije odluke o penziji stigla je i vijest o razvodu. Najprije su se pojavile informacije da je razlog, pomalo čudan i neočekivan - rat u Ukrajini. A onda je sedma teniserka svijeta otkrila da "postoji i nešto drugo" što je uticalo na nju i njenog supruga da ostanu u romantičnom odnosu.

U tekstu objavljenom u francuskom listu, novinar Frank Ramela naveo je da je Monfisova odluka da se ranije povuče iz tenisa bila posljedica raskida sa Svitolinom.

"Kada je Monfis saznao vijest, to ga je pogodilo kao grom iz vedra neba, a tenis, koji je često doživljavao kao neku vrstu blagog ludila, odjednom je izgubio svaki smisao.Više nije bio u stanju da igra. Otuda i njegova iznenadna odluka da se 5. oktobra povuče sa antidoping liste."

Monfis karijeru završio ranije nego što se očekivalo

Trenutno se sve glasnije govori o Monfisovom penzionisanju. Francuz se povukao sa doping liste, te više nema pravo da se takmiči. Iako je bio plan da se Francuz pojavi u Lionu na turniru, javnost je obaviještena da je Monfis uklonjen iz protokola zbog "ličnih razloga". Šef komunikacija Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) rekao je za "L'Equipe":

"Monfis nas je obavijestio o tome. Sada se smatra penzionisanim teniserom i više nema pravo da učestvuje na turnirima.Tehnički gledano, morao bi da prođe šest mjeseci testiranja van takmičenja prije nego što bi mogao da se vrati na teren. Isto kao što je to učinila Serena Vilijams."

Monfis će ipak igrati

Iako više nema prava da se nađe na zvaničnim turnirima, Monfis će ipak igrati. Očekivanja su bila da će Francuz igrati u Lionu i Parizu, ali kako je svojevoljno riješio da se povuče sa doping liste, to znači da ga na teniskoj ATP sceni više neće biti. Ipak, donio je odluku da zaigra na oproštaju Stena Vavrinke u Ženevi 19. decembra.

Sten Vavrinka, koji je takođe donio odluku da se povuče iz tenisa, riješio je da organizuje oproštajni susret, a kolega iz Francuske biće jedan od aktera događaja. Očekuje se da će na istom turniru zaigrati i Rodžer Federer i Endi Marej.

Nije slučajnost da je Vavrinka pored sebe na oproštajnom turniru želio upravo Monfisa. Nedavno je govorio o Francuzu i njihovom prijateljstvu koje traje izuzetno dugo. "On je jedan od mojih najboljih prijatelja", rekao je legendarni švajcarski teniser. "Mnogo puta smo zajedno trenirali, ne samo na turnirima već ponekad i u Švajcarskoj. Uvijek smo se sjajno zabavljali zajedno. Bilo je lijepo što smo obojica dobili specijalne pozivnice za ovaj turnir u Monte Karlu i što smo imali priliku da još jednom zajedno treniramo na centralnom terenu. Zaista smo uživali u tome", rekao je Vavrinka.

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