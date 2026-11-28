Fudbaleri Vojvodine ostvarili su važnu pobjedu protiv Radnika u Surdulici.
Fudbaleri Vojvodine pobijedili su u gostima Radnik iz Surdulice, kao dokaz da su stali na noge poslije teškog perioda krajem oktobra i početkom novembra. Drugu pobjedu u nizu ekipa Marka Savića ostvarila je golovima Nardina Mulahusejnovića u 15. minutu i Milana Kolarevića u 68. minutu. Imali su veliku šansu Novosađani i za treći gol u finišu prvog dijela meča, ali je vezista Njegoš Petrović promašio penal pogodivši prečku.
Vošin drugi gol je vrijedan isticanja, jer je Lazar Ranđelović poslao loptu ka strijelcu Kolareviću, a na putu ka njemu preskočio ju je Dragan Kokanović i uljepšao akciju 0:2. Poslije toga su domaći uspjeli da postignu počasni gol, udarcem iskusnog Miloša Spasića iskosa sa lijeve strane u 89. minutu.
Vojvodina je ovom pobjedom odmakla trećeplasiranom Železničaru tri boda, uz odigranu utakmicu više. Do zimske pauze "lale" će dočekati Novi Pazar i svog bivšeg trenera Nenada Lalatovića, u nedjelju u 17 časova. Sa druge strane, Radnik je ovog puta pao na domaćem terenu, na kojem je zaustavljao ove jeseni Crvenu zvezdu (0:0), Partizan (4:4) i ostvario čak šest pobjeda, uključujući i onu protiv Čukaričkog.
Pred Surduličanima je sada meč osmine finala Kupa Srbije protiv Grafičara u srijedu, 2. decembra, takođe u Surdulici.
Podsjetimo, ranije u toku dana je zbog snijega odložen meč Zemun - Radnički 1923.
- Radnik: Ranđelović, Popović, Stojanović, Bogdanović, Žunić, Jovanović (od 71. Lakić), Lazić (od 80. Kljun), Pejović, Šukurov (od 46. Sona), Novaković, Jovanović (od 46. Spasić).
- Vojvodina: Rosić, Nikolić, Suč, Mašović, Sukačev, Petrović (od 80. Poletanović), Zukić (od 73. Veličković), Đakovac (od 61. Kokanović), Ranđelović, Kolarević (od 73. Lukas Baros), Mulahusejnović (od 61. Stanisavljević)
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