Sportski direktor Vojvodine i legenda Crvene zvezde Vladimir Jugović nije oduševljen što je Albert Rijera prozvao "staru damu" za kukavičluk.

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić/MN Press

Crvena zvezda pobijedila je Vojvodinu u derbiju kola Superlige (1:0) i tako je povećala razliku na 11 poena, poslije čega je trener šampiona Albert Rijera slavodobitno poručio - da njegov tim nema konkurenciju u Srbiji. I ne samo to, Rijera je poslije utakmice tvrdio da je njegova ekipa bila mnogo bolja na "Karađorđu", da je stvorila više šansi, da je kontrolisala sva dešavanja, kao i da se Vojvodina uplašila njegove ekipe.

Vidi opis Vladimir Jugović: "Pročitao sam šta je rekao Rijera. Ne bi mi se svidjelo da je tačno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Takve riječi nisu se dopale legendi Zvezde, sada sportskom direktoru Vojvodine, Vladimiru Jugoviću koji je rekao da je Rijera bio previše grub u takvoj ocjeni: "Derbi je donio taktičku utakmicu, u meri koja je bila pomalo i prevelika za moj ukus", rekao je Jugović za "Sportski žurnal" i potom je dodao:

"Za onaj, nesumnjivo veliki dio publike koji voli da vidi golove, utakmica možda nije bila toliko interesantna, ali takav je moderni fudbal. Zvezda je pobijedila zahvaljujući uigranoj kombinaciji poslije kornera i samo to je presudilo. Poslije susreta sam pročitao izjavu trenera Zvezde Alberta Rijere da se Vojvodina uplašila šampiona i nikako mi se ne bi svidjelo da je takva ocjena tačna. Bio je to trenutak naše nepažnje, ali je sigurno i to da smo, tokom susreta, imali lijepe prilike da stignemo do vođstva. Na kraju, realnosti bi više odgovaralo da je derbi završen rezultatom 0:0, iako bih, naravno, najviše volio da smo mi pobijedili", naglasio je Jugović.

Kakvu Vojvodinu želi Jugović?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Bilo je tu, prije svega, najviše nadmudrivanja dvojice stručnjaka - našeg Marka Savića i Zvezdinog, Alberta Rijere", rekao je Jugović u analizi utakmice koju je riješio Mahmudu Bađo u 87. minutu.

"Uz to, Beograđani imaju preskup tim u odnosu na ovaj koji posjedujemo mi. Zbog toga, mislim da smo se dostojanstveno borili i da nismo razočarali. U Zvezdinom timu su iskustvo, prije svih, Radeta Krunića i Marka Arnautovića, činili važan faktor, baš kao što su se u našem timu na tom polju posebno isticali Kornel Suč i Erhan Mašović. Sama utakmica bila je obojena taktičkim zamislima, ali u to ne želim da ulazim, jer je riječ o idejama dvojice trenera, ali ponoviću da mi je jasno da bi gledaoci, bez obzira na krajnji rezultat, bili mnogo zadovoljniji da su imali priliku da vide više golova".

Istakao je takođe Jugović da je ambijent na "Karađorđu" bio jako lijep i da su obje ekipe poslale pravu poruku, dok je uz to dodao i da je njegov cilj od kada je došao u Vojvodinu da napravi još mlađi i kompetetivniji tim, kako bi "stara dama" mogla da se bori za titulu.

"Pristalica sam toga da kvalitet treba da bude odlučujući faktor u borbi za ulazak pojedinca u ekipu, bez obzira na to koji pasoš ima. Dakle, sve treba da bude čisto sportska priča, bez ikakvih primjesa politike", zaključio je.