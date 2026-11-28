Partizan u tvrdoj utakmici pobijedio Radnički iz Niša u Humskoj, 1:0. Tri boda su tu poslije uzastopnih poraza, a veliki problemi su i dalje očigledni u igri crno-bijelih. Meč odlučio Nikola Čumić.

Izvor: MN PRESS

Golom Nikole Čumića i uz neubjedljivu igru, crno-bijeli su nekako uspjeli da pobijede Radnički iz Niša, pretposljednji tim na tabeli Superlige Srbije.

PARTIZAN - RADNIČKI NIŠ 1:0 (1:0)

Odluka o pobjedniku pala je u 25. minutu kada je Nikola Čumić pogodio mrežu Nišlija. Milan Vukotić je sjajno centrirao sa desne strane, lopta je preljetela sve i na drugoj stativi savršeno pogodila u glavu Čumića. Trzaj i rutinski gol, koji bivši igrač Radničkog nije htio da proslavi protiv svog nekadašnjeg tima.

Time su crno-bijeli prekinuli niz od dva poraza (Mačva, IMT).

Do kraja meča izabranici Aleksandra Stanojevića su više pratili kako raspoloženi golman Marko Milošević sprečava goste da pogode direktno iz kornera (Damjan Krajišnik), Luku Izderića (sa distance) i Stefana Veličkovića (šutem kroz odbranu crno-bijelih). Bilo je i pokušaja Nišlija kojima su poslali loptu preko gola, a koji su bili veoma neprijatni po Partizan - prije svega Izderićev šut u 74. minutu preko prečke, u situaciji u kojoj su crno-bijeli pokušavali da grade igru iz svog peterca.

Vidi opis Partizan uz velike muke prekinuo niz poraza: Radnički iz Niša pao u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Radnički iz Niša došao je u Humsku kao pretposljednji tim na tabeli i pokazao više fudbala u drugom dijelu meča, kao i svoju veliku boljku ove sezone - neefikasnost. Na drugoj strani, Partizanovi napadi dok se bližio meč kraju u nekoliko navrata su se svodili na neuspješne pokušaje Erika Kojzeka da kraj bivšeg štopera crno-bijelih Uroša Vitasa stvori šansu ili šutne tako da zaprijeti golmanu Radničkog Ivanu Kostiću.

Govorio je poslije meča Stanojević o "bojažljivom" pristupu svog tima u drugom dijelu meča, u kojem je bila očigledna i psihološka blokada i velika nesigurnost u sebe, kao posljedica ogromnog broja poraza ove košmarne jeseni crno-bijelih. Stanojević je energično vodio meč, doslovno gurao rezervistu Milana Aleksića da se što prije vrati u teren pri prekidu i djeluje da će biti potrebno još mnogo posla da Partizan očvrsne toliko da rutinski pobjeđuje u mečevima protiv timova sa samog začelja tabele (Radnički ima samo 11 bodova u 13 odigranih mečeva ove sezone).

Mnogo je posla pred Stanojevićem i njegovim timom i narednih dana (Teleoptik u srijedu u Kupu Srbije gostuje u Humskoj, pa za vikend slijedi gostovanje Radničkom 1923 u Kragujevcu), ali i narednih nedjelja, jer će sigurno biti promjena u timu. Aktuelni sastav crno-bijelih je i u večerašnjoj pobjedi protiv Radničkog pokazao zašto mu je neophodan hitni i značajni "remont" u predstojećem prelaznom roku.

Partizan: Milošević - Milić, Simić, Đurđević, Jurčević - Baba (od 74' Zeković), Miladinović - Vukotić (od 80' Aleksić), Čumić (od 80' Kostić), Sek (od 60' Zubairu) - Že (od 60' Kojzek)

Radnički: Kostić - Mijailović, Vitas, Zečević (od 46' Jokić), Vidović (od 46' Kovačević) - Kanute (od 72' Rosević), Krajišnik - Milosavljević, Izderić, Veličković - Jovanović (od 72' Borović)







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(MONDO)