Otišao je David Muslera, ali su problemi u sarajevskom taboru i dalje prisutni. Ove subote je Željezniačr pretrpio peti vezani poraz u Premijer ligi BiH, pa će decembar dočekati u zoni ispadanja.

Izvor: Facebook/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Decembar 2026. godine Željezničar će dočekati u zoni ispadanja!

Ispod crte se našao nakon današnje pobjede Radnika u Doboju (0:1), a tu je i ostao poslije neuspjeha u mostarskom okršaju sa Veležom (1:0), kojem je jedan pogodak bio dovoljan za osvajanje tri boda. Postigao ga je bivši prvotimac Sarajeva i Borca Benjamin Tatar, koji je uspio da zatrese mrežu nakon što je najveći dio posla u toj akciji odradio Nino Stojanović, prošavši po lijevoj strani.

David Muslera je nakon debakla protiv Borca (0:4)smijenjen sa mjesta trenera, ali su problemi i dalje i te kako evidentni. Sabit Šljivo, dosadašnji pomoćni trener koji je preuzeo ulogu "vatrogasca", debitovao je porazom, što je već peti uzastopni neuspjeh Sarajlija u Premijer ligi BiH. Istovremeno, već devet mečeva tim sa Grbavice ne zna za pobjedu u bh. eliti, a posljednja je upisana 9. septembra pred domaćom publikom protiv Sarajeva (2:0).

Do kratke zimske pauze tim sa Grbavice odigraće još tri utakmice. Dočekaće Slogu i Radnik, a u međuvremenu će biti gost Čelika.







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(mondo.ba, D. Šutvić)

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