Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa izjavio je uoči utakmice protiv Litvanije da želja Džanana Muse da nastupi za "zmajeve" nikada nije bila upitna.

Izvor: Youtube/Fena/Screenshot

Musin nastup bio je pod znakom pitanja nakon što je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zatražila uplatu osiguranja u iznosu od 36.000 KM. S obzirom da Košarkaški savez BiH prvobitno nije imao osigurana sredstva za ovu namjenu, njegov izlazak na parket bio je neizvjestan uprkos dolasku u Sarajevo, no problem je u međuvremenu riješen uz pomoć sponzora KS BiH čime su otklonjene administrativne prepreke za njegov nastup.

Komentarišući situaciju s Musom i njegovu ulogu u timu, Đerđa je naglasio da su zdravlje igrača i dugoročni planovi reprezentacije na prvom mjestu.

"U razgovoru s Džananom, nikada nije bilo upitno da on želi doći i igrati. Naravno, dok je povrijeđen, to nije ni nama u interesu, ni njegovom klubu da bude tu. Nadam se da će nam dati tu jednu dimenziju više, napadačku, pa čak i lidersku. Vidjećemo u razgovoru s njim kako se osjeća tokom utakmice i koliko ga možemo koristiti, jer on za nas nije bitan samo danas, nego u idućih četiri do šest godina sigurno", rekao je selektor BiH u video intrervjuu agenciji "Fena".

Osvrćući se na prethodni bolni poraz na Islandu, Đerđa je istakao da se ekipa nije predstavila u najboljem svjetlu, posebno na otvaranju susreta, te je poručio da reprezentacija BiH ne može igrati utakmice na veliki broj poena.

"Trebali smo odreagovati na startu utakmice puno bolje. Kad protivniku dozvoliš da se opusti i dobije samopouzdanje, onda nije lagano. Bilo je momenata kada smo se vratili i odigrali kako treba, ali moramo biti iskreni i reći da su imali fenomenalnu šutersku veče. Mi moramo biti ekipa koja ne može igrati na 100 poena, već mora odbrambeno puno bolje kontrolisati stvari".

Pred duel s Litvanijom, selektor Đerđa je upozorio na izuzetnu snagu i energiju protivnika, naročito uz najavljeno priključivanje igrača iz Žalgirisa.

"Pred nama je sigurno jako teška utakmica. Vidjeli smo kako je Litvanija odigrala protiv Srbije, s velikom energijom, a vjerovatno će za utakmicu protiv nas dobiti i dva igrača iz Žalgirisa, što predstavlja moćnu ekipu koja može igrati protiv svakog u Evropi".

Govoreći o šansama Bosne i Hercegovine u nastavku kvalifikacija za Mundobasket, Đerđa je pozvao na realizam s obzirom na trenutni položaj na tabeli.

"Teoretske šanse postoje, ali mi smo mala država. Dok god ima šanse, mi ćemo pokušati, ali moramo biti realni - trenutno smo na zadnjem mjestu i realizam je da Italija i Srbija imaju najveće šanse da uzmu druga dva mjesta". zaključio je selektor BiH, dodavši da se paralelno s borbom u ovom ciklusu mora graditi selekcija za budućnost.

(MONDO)