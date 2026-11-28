Fudbaleri Šalkea doživjeli su jedan od najtežih poraza u novijoj klupskoj istoriji, pošto su u 11. kolu Bundeslige deklasirani na gostovanju Paderbornu rezultatom 8:1.

Izvor: Ulrich Hufnagel / imago sportfotodienst / Profimedia

Šalke je ovog vikenda pretrpio težak poraz u Bundesligi...

U okviru 11. kola ekipa iz Gelzenkirhena doživjela je debakl na gostovanju Paderbornu, koji je "osmicom" ispratio goste (8:1). Donedavni kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko na terenu je proveo 75 minuta, ali nije dao doprinos kad je riječ o napadačkom učinku. Ove subote je upisao deveti ovosezonski nastup za "rudare", treći put se našao u startnoj postavi, a prije posljednjih 15 minuta na terenu ga je zamijenio Satoši Tanaka.

Već poslije prvog poluvremena "mirisalo" je na novi neuspjeh plavih sa Veltins Arene, ukupno šesti u sezoni. Na semaforu je pisalo 3:0 nakon što su mrežu iza leđa Lorisa Karijusa pogađali Jano ter Horst i Stefano Marino (2), koji je u nastavku upisao još jednu "recku" pored svog imena. Osim njega, do kraja susreta na listi strijelaca našli su se i Štefen Tiges, Deniz Cajtler, Gabriel Vidović i Feliks Gece, koji je u šestom minutu nadoknade zaključio mučno popodne za Šalke.

Današnji gost trenutno je pretposljednji na tabeli Bundeslige sa samo 7 bodova. Jedinu pobjedu upisao je 11. septembra u Berlinu protiv Uniona (1:3), pa se već sad postavlja pitanje sudbine trenera Mirona Muslića, koji je prošle sezone uveo ekipu u Bundesligu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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