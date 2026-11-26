Sarajevski Željezničar potvrdio je da je mladi Eldar Dragović povrijedio lateralni meniskus i da će biti podvrgnut operativnom zahvatu.

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Mladi vezista Željezničara Eldar Dragović (18) povrijedio je koljeno u duelu sa banjalučkim Borcem, pa će morati na operaciju.

Sarajevski klub potvrdio je loše vijesti, Dragovića čeka operativni zahvat, a period oporavka biće poznat nakon operacije.

"Eldar Dragović zadobio je povredu na posljednjoj utakmici protiv Borca, a nakon obavljenih ljekarskih pregleda utvrđena je povreda lateralnog meniskusa. Naš fudbaler će u nedjelju biti podvrgnut operativnom zahvatu, a nakon toga Klub će objaviti novi medicinski izvještaj. Eldaru želimo uspješnu operaciju i što brži oporavak, uz želju da se što prije vrati na teren", saopšteno je iz Željezničara.

Dragović je ove sezone odigrao 13 utakmica za Željezničar u Premijer ligi BiH, na kojima je upisao po gol i asistenciju. Takođe, upisao je i jedan nastup u Kupu BiH.