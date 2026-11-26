Nekadašnji rukometni reprezentativac Vladimir Mandić sada je na potjernici i tereti se za zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: Kurir TV

Nakon što je Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo da se traga za nekadašnjim reprezentativcem SR Jugoslavije u rukometu Vladimirom Mandićem sada je u javnost izašla informacija da mu je određen pritvor i da je pokrenuta finansijska istraga zbog zloupotrebe službenog položaja. Za Vladimirom Mandićem se traga pošto nije pronađen na adresi i utvrđeno je da se ne nalazi na teritoriji Srbije.

“Postoje osnovi sumnje koji se odnose na zloupotrebe položaja odgovornog lica u vezi sa sprovođenjem IPA Projekta Bugarska – Srbija, a koji projekat je finansiran novčanim sredstvima Evropske unije, čija ukupna vrijednost iznosi 275.320 eura (u dinarskoj protivvrijednosti 33.800.788,61 dinara)”, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ko je Vladimir Mandić?

Njegov otac Momčilo Mandić rođen je u Kalinoviku, završio je pravni fakultet i radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kasnije se priključio Srpskoj demokratskoj stranci i bio je ministar pravde u prvoj vladi Republike Srpske.

Vladimir je bio prvo prepoznat kao njegov sin kada je počinjao karijeru, ali kao lijevi bek sa sjajnim šutom vrlo brzo se probio i zaigrao za Crvenu zvezdu. Osvojio je kao jedan od mlađih igrača 1996. prvenstvo i kup, a onda je prešao u Partizan. Igrao je nekoliko puta u Partizanu, osvojio je nekoliko titula, a 2004. je napravio transfer karijere i prešao u Magdeburg.

Tu je igrao polufinale Lige šampiona, da bi nakon toga prešao u Španiju, a karijeru završio u Srbiji igrajući prvo za Vojvodinu, a zatim Partizan. Bio je reprezentativac SR Jugoslavije, nastupao je 45 puta za nacionalni tim i igrao je na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine.

Vraćao se u Partizan 2014. godine nakon skoro dvogodišnje penzije da pomogne klubu da uzme titulu. Što se tiče političke karijere od 2009. godine je član Srpske napredne strake i izabran je za odbornika SNS-a u Skupštini grada Beograda 2012. godine.

Iako nije imao zvaničnu funkciju u RK Partizan bio je glavni finansijer i ključni čovjek kluba koji je uz velika ulaganja ove sezone ušao u Ligu šampiona. Ipak, nakon promjene vlasti na izborima taj projekat se urušio.