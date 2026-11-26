Derbi susret jesenje sezone u Premijer ligi BiH u košarci u kolicima pripao je ekipi Bosne koja za nijansu bila bolja od banjalučkog Vrbasa.

Izvor: KKI Vrbas Banjaluka, promo

Poslije velike borbe Zeničani su slavili sa 53:49 (14:12,15:16,14:8,12:13), a da su slavili gosti ne bi bilo nezasluženo.

Dobar dio susreta ekipe su se smjenjivale u vođstvu. Ključni trenutak se desio sredinom treće četvrtine kada su Banjalučani pri prednosti od 34:31 promašili čist zicer za "plus pet".

Tada su se domaći razigrali, te su na kraju slavili sa 53:49 uz 25 poena Suada Šutića. Kod Košarkaškog kluba invalida Vrbas najefikasniji bio je Bojan Brkić koji je ubacio 33 poena.

Malo su utakmicu pokvarili i sudije pojedinim čudnim odlukama, pa će Banjalučani vjerovatno uputiti žalbu.

(MONDO)