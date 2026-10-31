logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ubjedljiv poraz KKI Vrbas: Aktuelni šampion na +21 protiv Banjalučana

Ubjedljiv poraz KKI Vrbas: Aktuelni šampion na +21 protiv Banjalučana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

KKI Vrbas je poražen u susretu sa KIK Una Sana.

KKI Vrbas izgubio u Bihaću Izvor: KKI Vrbas

Košarkaški klub invalida Vrbas doživio je ubjedljiv poraz u meču drugog kola Premijer lige BiH u Bihaću. KIK Una Sana, aktuelni državni šampion, stigao je do trijumfa razlikom od 21 poena – 67:46 (18:15, 14:6, 17:13, 18:12).

Domaći su na startu poveli 4:0 poenima Šarića i Dizdarića, a vođstvo su držali do sedmog minuta kada su Banjalučani izjednačili preko Zorana Jeremića na 13:13. Potom su imali napad za preokret koji nisu iskoristili, na drugoj strani Dizdarić je na samom isteku napada pogodio trojku za 16:13, a na mini pauzu otišlo se pri prednošću Bišćana od tri poena (18:15).

Drugi period KKI Vrbas je počeo poenima Jeremića i smanjio na 18:17, a potom prokockao dva napada za preuzimanja vođstva. Sve su to domaći kaznili i poslije 20. minuta bili u dvocifrenoj prednosti (32:21).

I preostale dvije četvrtine bolje su odigrali igrači Una Sane, dok Banjalučane nije služio šut. Na kraju su domaći slavili, kako rekosmo, rezultatom 67:46 najviše zahvaljujući Dini Dizdariću koji je ubacio 32 poena. Sa druge strane, u taboru Vrbasa istakao se Mufid Čejvan sa 22.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KKI Vrbas Košarka u kolicima

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC