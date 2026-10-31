Ubjedljiv poraz KKI Vrbas: Aktuelni šampion na +21 protiv Banjalučana

KKI Vrbas je poražen u susretu sa KIK Una Sana.

Izvor: KKI Vrbas

Košarkaški klub invalida Vrbas doživio je ubjedljiv poraz u meču drugog kola Premijer lige BiH u Bihaću. KIK Una Sana, aktuelni državni šampion, stigao je do trijumfa razlikom od 21 poena – 67:46 (18:15, 14:6, 17:13, 18:12).

Domaći su na startu poveli 4:0 poenima Šarića i Dizdarića, a vođstvo su držali do sedmog minuta kada su Banjalučani izjednačili preko Zorana Jeremića na 13:13. Potom su imali napad za preokret koji nisu iskoristili, na drugoj strani Dizdarić je na samom isteku napada pogodio trojku za 16:13, a na mini pauzu otišlo se pri prednošću Bišćana od tri poena (18:15).

Drugi period KKI Vrbas je počeo poenima Jeremića i smanjio na 18:17, a potom prokockao dva napada za preuzimanja vođstva. Sve su to domaći kaznili i poslije 20. minuta bili u dvocifrenoj prednosti (32:21).

I preostale dvije četvrtine bolje su odigrali igrači Una Sane, dok Banjalučane nije služio šut. Na kraju su domaći slavili, kako rekosmo, rezultatom 67:46 najviše zahvaljujući Dini Dizdariću koji je ubacio 32 poena. Sa druge strane, u taboru Vrbasa istakao se Mufid Čejvan sa 22.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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