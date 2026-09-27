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Završen turnir u Sofiji: KKI Vrbas stao u finalu, Švraka najbolji strijelac

Završen turnir u Sofiji: KKI Vrbas stao u finalu, Švraka najbolji strijelac

Izvor mondo.ba
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Igrač Banjalučana Vlado Švraka dobio je najgradu za najboljeg strijelca na turniru u glavnom gradu Bugarske.

KKI Vrbas osvojio srebro na turniru u Sofiji Izvor: KKI Vrbas

Igrači Košarkaškog kluba invalida Vrbas nisu uspjeli da osvoje turnir u Sofiji. Poslije velike borbe koja je viđena u finalu pobjednički trofej je pripao FlinkStonsima koji su slavili rezultatom 75:64 (18:14, 12:13, 24:16, 21:21). Tako su takmičenje na ovoj jakoj smotri okončali na drugoj poziciji, a pehar je primila kapiten Biljana Nedić.

Ako se zna da su Banjalučani igrali protiv dugogodišnjeg učesnika „Evrolige 1“ u čijim redovima igraju nekadašnje vedete KKI Vrbas Ademir Demirović, Strahinja Rosuljaš i Nermin Hujić, onda i nije čudo što su izgubili od izuzetno kvalitetnog rivala.

Mnogo bolje su meč počeli Austrijanci koji su vrlo brzo došli do 6:1. Nakon toga pogađali su Švraka i Rekanović te su na taj način smanjili zaostatak na 6:5. Ponovo su konkretniji bili protivnički igrači koji su u dva navrata imali „plus pet“, 10:5, 12:7, da bi Rekanović trojkom smanjio na 12:10, a poslije velike borbe prva četvrtina pripala je FilinkStonsima, 18:14. Na otvaranju drugog perioda bilo je 20:14. Od tog trenutka su se trgli Banjalučani koji su došli do 26:25, 28:27, ali se na odmor otišlo sa vođstvom njihovog rivala, 30:27.

Rezultatska klackalica trajala je do polovine treće četvrtine. Posljednjih pet minuta ovog dijela igre pripao je Austrijancima koji su uoči preostalih 10 minuta ušli sa „plus 11“, 54:43. Nisu se ni tada predavali banjalučki košarkaši koji su novom trojkom Rekanovića u 34. minutu došli na 58:56. Ipak, nisu imali snage za preokret, te je tim iz Austrije na kraju pobijedio sa zasluženih 75:64 uz 18 poena Strahinje Rosuljaša.

Kod KKI Vrbas najefikasniji su bili Ramo Rekanović sa 25 i Vlado Švraka sa 20 ubačenih poena. Upravo je Švraka dobio prizanje za prvog strijelca turnira u glavnom gradu Bugarske na kojem je u tri utakmice ukupno postigao 71 poen.

(mondo.ba)

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Tagovi

KKI Vrbas Košarka u kolicima

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