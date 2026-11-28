Fudbaleri Intera savladali su Đenovu sa ubjedljivih 4:0 na "Meaci" i stigli do desete pobjede u sezoni, kaznivši tako dva velika promašaja crnogorskog napadača Milutina Osmajića iz prvog poluvremena.

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Crnogorski napadač u taboru Đenove Milutin Osmajić nije iskoristio dvije prilike u prvom poluvremenu meča sa Interom na "Meaci". Prema nepisanom fudbalskom pravilu uslijedila je brutalna kazna – aktuelni šampion Italije je već do odlaska na odmor tri puta poentirao, što mu je omogućilo da dođe do jubilarne, desete pobjede u sezoni (4:0).

Večerašnjim trijumfom tim Kristijana Kivua je na tabeli uživo preskočio Romu, koja će poslije sutrašnjeg domaćeg susreta sa Moncom probati da se vrati na drugo mjesto, odmah iza vječitog rivala Lacija. Nerazuri su ove subote upisali četvrtu uzastopnu pobjedu protiv Đenove, a priliku da stignu do pete imaće već u utorak. Naime, prvog decembarskog dana ova dva rivala će se ponovo sastati na istom mjestu, ali u okviru osmine finala Kupa Italije.

Kako već rekosmo, ofanzivac crnogorske reprezentacije propustio je da kruniše dvije dobre situacije pred golom Ivana Provedela. Ubrzo se to Đenovljanima obilo o glavu – primili su tri gola u periodu od 29. minuta do nadoknade prvog poluvremena.

Sve je počelo pogotkom Lautara Martineza, zatim je gostujuću mrežu pogodio i Markus Tiram, dok je prvi dio zaključio Petar Sučić sa bijele tačke. Bila je to treća uzastopna utakmica Intera u kojoj je hrvatski reprezentativac iskoristio jedanaesterac, nakon mečeva sa Atalantom (4:4) i Štutgarta (2:0).

Prilično lako je furiozni domaćin stigao do četvrtog gola, u 54. minutu, kada je Markus Tiram duplirao svoj saldo na ovom susretu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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