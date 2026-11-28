Reprezentacija Srbije u drastično ojačanom sastavu igra protiv Italije u nedjelju prvu od preostalih utakmica odluke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević uvrstio je desetoricu novih igrača za meč protiv Italije u nedjelju u hali "Pionir" (19 časova). Svi igrači iz evroligaških timova priključeni su poslije poraza od Litvanije, na čelu sa kapitenom Vladimirom Lučićem.

U odnosu na meč u Litvaniji dio tima su ostali krilni centar Alen Smailagić i Aleksa Avramović.

Ovo je tim Srbije za Italiju, u kojem pobjeda nosi veliku važnost za Srbiju:

Plejmejkeri: Vasilije Micić, Aleksa Avramović

Bekovi/krila: Vladimir Lučić, Nemanja Dangubić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić

krilni centri/centri: Dejan Davidovac, Alen Smailagić, Nikola Tanasković, Filip Petrušev, Uroš Plavšić

Poznat i tim Italije u "Pioniru

Izvor: MN PRESS

Italijani će poslije velike pobjede protiv Turske igrati protiv Srbije u sastavu sa nekoliko promena.

Ono što je isto je da plejmejker Armanija Darijus Tompson (31) izostavljen iz tima drugu utakmicu zaredom, nakon što je propustio i pobjedu protiv Turske. Pored njega, na spisku nisu ni Andrea Kalcavara, Šeik Nijang, Frančesko Ferari i Guljelmo Karuzo.

U sastav ulaze kombo-bek Partizana Alesandro Pajola, krilni centar Armanija Nikola Akele i centar Rome Đovani Emedžuru, koji će zameniti povređenog Džona Petručelija, kao i Ferarija i Karuza.

Ovo je sastav Italije za Srbiju: Pajola, Spisu, Menion, Kandi, Baldaso, Alibegović, Veronezi, Tonut, Riči, Akele, Dijuf, Emedžuru.

Meč budi i emocije Italijanima

Selektor Italijana Luka Banki doveo je ekipu u "Pionir", gde su "Azuri" naneli Srbiji jedan od najbolnijih poraza u istoriji, u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2021. u Tokiju. Upravo je o toj utakmici govorio Partizanov košarkaš Alesandro Pajola kada je u plavoj opremi ušao u beogradski hram košare u subotu uveče.

"Jedva sam čekao da se vratim među 'Azure'. Nedostajale su mi emocije koje nosi igranje za nacionalni tim, a radovao sam se i treninzima sa novim stručnim štabom. Povratak na ovaj teren budi divne uspomene. Osvajanje predolimpijskog turnira (2021) bio je jedinstven osjećaj - još uvijek se sjećam ludog slavlja u svlačionici. Bila je to čarobna noć. Sada se, međutim, moramo fokusirati na utakmicu koja će biti izuzetno teška", rekao je Pajola.

Zašto je utakmica tako važna Srbiji?

Poslije poraza od Litvanije u četvrtak, reprezentacija Srbije ima skor 6-3 i potpunu kontrolu situacije u svojim rukama. U grupi J kvalifikovala se samo prvoplasirana Turska (8-1), dok su "orlovi" na drugom mjestu i sa prilikom da još jednom pobjedom definitivno odmakne trećeplasiranim Italijanima, koje su pobijedili i krajem avgusta u Pezaru (76:64).

Pred Srbijom su još dva meč u kvalifikacijama, protiv Islanda u Rejkjaviku 26. februara i Litvanije u Beogradu, 1. marta.

Parovi 4. kola grupe J (nedjelja): Bosna i Hercegovina - Litvanija (18.00), Srbija - Italija (19.00), Turska - Island (19.00).







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