Reprezentacija Srbije u drastično ojačanom sastavu igra protiv Italije u nedjelju prvu od preostalih utakmica odluke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević uvrstio je desetoricu novih igrača za meč protiv Italije u nedjelju u hali "Pionir" (19 časova). Svi igrači iz evroligaških timova priključeni su poslije poraza od Litvanije, na čelu sa kapitenom Vladimirom Lučićem.
U odnosu na meč u Litvaniji dio tima su ostali krilni centar Alen Smailagić i Aleksa Avramović.
Ovo je tim Srbije za Italiju, u kojem pobjeda nosi veliku važnost za Srbiju:
Plejmejkeri: Vasilije Micić, Aleksa Avramović
Bekovi/krila: Vladimir Lučić, Nemanja Dangubić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić
krilni centri/centri: Dejan Davidovac, Alen Smailagić, Nikola Tanasković, Filip Petrušev, Uroš Plavšić
Poznat i tim Italije u "PioniruIzvor: MN PRESS
Italijani će poslije velike pobjede protiv Turske igrati protiv Srbije u sastavu sa nekoliko promena.
Ono što je isto je da plejmejker Armanija Darijus Tompson (31) izostavljen iz tima drugu utakmicu zaredom, nakon što je propustio i pobjedu protiv Turske. Pored njega, na spisku nisu ni Andrea Kalcavara, Šeik Nijang, Frančesko Ferari i Guljelmo Karuzo.
U sastav ulaze kombo-bek Partizana Alesandro Pajola, krilni centar Armanija Nikola Akele i centar Rome Đovani Emedžuru, koji će zameniti povređenog Džona Petručelija, kao i Ferarija i Karuza.
Ovo je sastav Italije za Srbiju: Pajola, Spisu, Menion, Kandi, Baldaso, Alibegović, Veronezi, Tonut, Riči, Akele, Dijuf, Emedžuru.
Meč budi i emocije Italijanima
Alimpijević osvježio sastav pred duel odluke: Desetorica novih igrača u dresu reprezentacije Srbije
Selektor Italijana Luka Banki doveo je ekipu u "Pionir", gde su "Azuri" naneli Srbiji jedan od najbolnijih poraza u istoriji, u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2021. u Tokiju. Upravo je o toj utakmici govorio Partizanov košarkaš Alesandro Pajola kada je u plavoj opremi ušao u beogradski hram košare u subotu uveče.
"Jedva sam čekao da se vratim među 'Azure'. Nedostajale su mi emocije koje nosi igranje za nacionalni tim, a radovao sam se i treninzima sa novim stručnim štabom. Povratak na ovaj teren budi divne uspomene. Osvajanje predolimpijskog turnira (2021) bio je jedinstven osjećaj - još uvijek se sjećam ludog slavlja u svlačionici. Bila je to čarobna noć. Sada se, međutim, moramo fokusirati na utakmicu koja će biti izuzetno teška", rekao je Pajola.
Zašto je utakmica tako važna Srbiji?
Alimpijević osvježio sastav pred duel odluke: Desetorica novih igrača u dresu reprezentacije Srbije
Poslije poraza od Litvanije u četvrtak, reprezentacija Srbije ima skor 6-3 i potpunu kontrolu situacije u svojim rukama. U grupi J kvalifikovala se samo prvoplasirana Turska (8-1), dok su "orlovi" na drugom mjestu i sa prilikom da još jednom pobjedom definitivno odmakne trećeplasiranim Italijanima, koje su pobijedili i krajem avgusta u Pezaru (76:64).
Pred Srbijom su još dva meč u kvalifikacijama, protiv Islanda u Rejkjaviku 26. februara i Litvanije u Beogradu, 1. marta.
Parovi 4. kola grupe J (nedjelja): Bosna i Hercegovina - Litvanija (18.00), Srbija - Italija (19.00), Turska - Island (19.00).
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