Ženska rukometna reprezentacija Srbije doživjela je još jedan poraz od Švajcarske, rezultatom 31:26, u pripremnom meču u Šafhauzenu. Slijedi povratak u Kovilovo, na završne pripreme za Evropsko prvenstvo u Bratislavi.

Izvor: MN PRESS

Ženska seniorska reprezentacija Srbije odigrala je i drugi pripremni meč protiv selekcije Švajcarske u Šafhauzenu i u njemu doživjela poraz rezultatom 31:26. Izabranice Sandre Kolaković izgubile su i u prvom test-meču protiv domaćina, u četvrtak uveče (22:29).

Naše dame se vraćaju u Kovilovo gdje će nastaviti sa radom do 2. decembra kada putuju za Bratislavu na Evropsko prvenstvo.

Selektorka reprezentacije Srbije, Sandra Kolaković, poslije odigranog drugog pripremnog meča sa Švajcarskom je istakla da razumije i očigledan umor igračica.

"Meč smo otvorili sa odbranom koja nije pravila faulove. Napad je puno bolje funkcionisao, dolazili smo u priliku da dajemo golove iz akcija gdje su sve igračice učestvovale u pravljenju istih. Ono sa čim nisam uopšte zadovoljna jeste to da u odbrani ne pravimo uopšte faulove, falio nam je taj žar, s tim da su igračice Švajcarske bile agresivne u svakom trenutku, za razliku od nas. Djevojke su se borile, mislim da ih je malo stigao i umor jer nisu navikle na ovakav visok tempo igre i treninga. Ono što je najvažnije, vidjeli smo na čemu treba da radimo, vidjeli smo koja je čija uloga, stvari koje su dobre i one koje treba da popravimo", rekla je Kolaković.

Vidi opis Još jedan poraz Srbije u Švajcarskoj: "Falio nam je žar, one su to imale za razliku od nas" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Srbija: Bojičić, Fajfrić 3, Knežević, Kubina, Mančić, Milosavljević 1, Petković, Radević, Simić (Marija), Simić (Tijana) 5, Skrobić 6, Stamenić 1, Stamenković 1, Stanić 3, Stojanović 2, Vukajlović 4.

Švajcarska: Šipbah, Emeneger 4, Gauči 5, Koker, Bauman 4, Buher 7, Ker, Šerer 1, Riner 3, Alter 1, Hajncer, Brunet, Šnider, Harc 1, Kuratli, Snedkerud 1, Erni 2, Albreht 2. Evropsko prvenstvo za rukometašice biće odigrano od 3. do 20. decembra u pet zemalja, a naše igračice takmičiće se u Grupi F u Bratislavi u Slovačkoj. Rivalke će im biti Slovačka (4. decembra), Njemačka (6. decembra) i Švedska (8. decembra).

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Pogledajte 05:05 Aleksandar Brković Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)