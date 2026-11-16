Promjena zakona u Mađarskoj utiče na profesionalni sport, a najgore izgleda prolazi velikan ženskog rukometa Đer.

Izvor: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Nema samo srpski rukomet probleme, sada je i mađarski pred finansijskim izazovima. Vidjeli smo kako se nedavno rasformirao višestruki šampion Evrope Vajpers, a sada je mađarski Đer takođe pred velikim problemima. Finalista prošlog izdanja, a osvajač pretprošle Lige šampiona mora drastično da "reže" troškove.

Sedmostruki osvajač Lige šampiona u ženskoj konkurenciji mogao bi da ostane bez velikog dijela tima jer se neki sponzori i finansijeri povlače. Danska televizija "TV2" navodi da je uprava mađarskog velikana već zatražila od igračica da smanje plate za čak 50 odsto.

Takođe je rukometašicama rečeno da mogu u slučaju adekvatnih ponuda da idu, a Đer je objavio i saopštenje u kome navodi da se nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima. Trenutno u Đeru igraju Sandra Toft, Lin Blom, Sara Buktit, Bruni de Paula, Tjaša Stanko i brojne zvijezde ženskog rukometa.

Saopštenje Đera

Izvor: Arena Sport/Screeenshot

"Promjene sistema finansiranja koji je godinama predstavljao osnovu funkcionisanja mađarskog sporta stavljaju naš klub pred izuzetne ekonomske izazove", navodi se u saopštenju mađarskog šampiona.

Kako TV2 navodi Đer bi morao da smanji troškove za oko 400 miliona forinti, što je za uslove ženskog rukometa ogromnih 1.100.000 evra otprilike.

Šta je problem?

Pokušava klub da pronađe nove investitore, ali to za sada slabo ide. Do sada je u mađarskom rukometu bilo mnogo poreskih olakšica za profesionalne sportiste, a sada su zakoni vezani za to promijenjeni i to će značajno uticati na ukupne troškove profesionalnog sporta. Neće to pogoditi samo Đer i rukomet, već i ostatak profesionalnog sporta u Mađarskoj.

Na kraju ove sezone Đeru takođe ističe ugovor sa glavnim sponzorom Audijem i dok ova sezona nije pod znakom pitanja, već sljedeća jeste.