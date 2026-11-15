logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Promjena u Premijer ligi BIH: Zrinjski ostao bez trenera!

Promjena u Premijer ligi BIH: Zrinjski ostao bez trenera!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Trener Zrinjskog podnio ostavku nakon remija.

Bernard Mandarić više nije trener SRK Zrinjski Izvor: Facebook/SRK Zrinjski Mostar

Promjena trenera u rukometnoj Premijer ligi BiH. Trener mostarskog Zrinjskog Bernard Mandarić podnio je ostavku nakon remija sa Maglajem 27:27.

Rukometni „plemići“ tako će u potragu za trenerom nakon odlaska Mandarića koji je vodio ekipu više od četiri godine i uveo je u najviši rang.

Nakon šest prvenstvenih utakmica ove sezone u kojima je Zrinjski upisao tri pobjede remi i dva poraza popularni Bera odlučio je da napusti klupu, a uprava je prihvatila njegovu ostavku.

"Jedan olimpijski ciklus Bero je uspješno odradio na klupi svoga Zrinjskog. Bilo je tu velikih pobjeda, teških trenutaka, puno emocija, ali prije svega ogromnog rada i zajedništva. Danas se naši sportski putovi razilaze, ali Bero će uvijek ostati dio Zrinjskog, kao što će Zrinjski uvijek ostati dio njega. U ime kluba, svih igrača, suradnika i navijača, od srca mu zahvaljujemo na svemu što je dao našem Zrinjskom. Želimo mu puno zdravlja, sreće te osobnog i sportskog uspjeha u nastavku života i trenerske karijere. Ovo nije zbogom, nego samo doviđenja do nekog sljedećeg puta kada će Bero i njegov Zrinjski ponovno zajedno napadati vrh rukometne Premijer lige BiH", stoji u oproštajnoj poruci SRK Zrinjski.

Tagovi

RK Zrinjski Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC