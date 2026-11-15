Promjena u Premijer ligi BIH: Zrinjski ostao bez trenera!

Trener Zrinjskog podnio ostavku nakon remija.

Izvor: Facebook/SRK Zrinjski Mostar

Promjena trenera u rukometnoj Premijer ligi BiH. Trener mostarskog Zrinjskog Bernard Mandarić podnio je ostavku nakon remija sa Maglajem 27:27.

Rukometni „plemići“ tako će u potragu za trenerom nakon odlaska Mandarića koji je vodio ekipu više od četiri godine i uveo je u najviši rang.

Nakon šest prvenstvenih utakmica ove sezone u kojima je Zrinjski upisao tri pobjede remi i dva poraza popularni Bera odlučio je da napusti klupu, a uprava je prihvatila njegovu ostavku.

"Jedan olimpijski ciklus Bero je uspješno odradio na klupi svoga Zrinjskog. Bilo je tu velikih pobjeda, teških trenutaka, puno emocija, ali prije svega ogromnog rada i zajedništva. Danas se naši sportski putovi razilaze, ali Bero će uvijek ostati dio Zrinjskog, kao što će Zrinjski uvijek ostati dio njega. U ime kluba, svih igrača, suradnika i navijača, od srca mu zahvaljujemo na svemu što je dao našem Zrinjskom. Želimo mu puno zdravlja, sreće te osobnog i sportskog uspjeha u nastavku života i trenerske karijere. Ovo nije zbogom, nego samo doviđenja do nekog sljedećeg puta kada će Bero i njegov Zrinjski ponovno zajedno napadati vrh rukometne Premijer lige BiH", stoji u oproštajnoj poruci SRK Zrinjski.