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Sloga srušila šampiona! Izviđač vodio 30 sekundi prije kraja, ali nije mogao da zaustavi Maričića!

Sloga srušila šampiona! Izviđač vodio 30 sekundi prije kraja, ali nije mogao da zaustavi Maričića!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Rajko Maričić u posljednjih 30 sekundi postigao dva gola i donio Slogi veliki trijumf protiv Izviđača na njegovom parketu.

RK Sloga, rukometaši Sloge Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Pobjedničkoj seriji Izviđača je došao kraj. Nakon šest pobjeda na startu sezone „skauti“ su u subotu uveče poraženi i to na svom parketu, a bodove je iz Ljubuškog odnijela dobojska Sloga – 30:29.

Trener domaćih Ivan Džolić u prvom poluvremenu štedio je svoje prvotimce i raspoređivao minutažu, s obzirom da "skaute" u utorak očekuje meč EHF Evropske lige sa Kadetenom iz Šafhauzena, a to je dalo krila gostima koji nisu dozvoljavali Izviđaču da se "odlijepi" i poslije prvih 30 minuta bilo je 12:12 na semaforu.

Igralo se gol za gol sve do posljednjih deset minuta u kojem smo vidjeli i dva razlike, ali za goste. Sloga je pritisnula domaćina i na sedam minuta prije kraja golom sa sedam metara Todora Milisavljevića povela 28:26.

Uspjeli su „skauti“ serijom 3:0 da preokrenu na 29:28 i taj rezultat imali su 36 sekundi prije kraja kada su nakon tajm auta krenuli u napad, ali tek tada uslijedila je prava drama.

Nakon odbrane Đorđa Bosića Rajko Maričić pogađa sa krila za egal – 29:29, a onda nova odbrana Bosića. Iako je nakon ove odbrane ostalo svega pet sekundi Sloga je to uspjela da pretvori u pobjedu, odmah je Milisavljević bacio zua Maričića koji novim golom s krila pogađa praktično u posljednjoj sekundi za pobjedu 30:29!

Izviđač je i dalje prvi sa šest pobjeda i porazom, dok Sloga ima četiri pobjede, remi i poraz, te odgođenu utakmicu sa Borcem.

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Tagovi

RK Sloga Doboj RK Izviđač Rukomet

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