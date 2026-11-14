Sloga srušila šampiona! Izviđač vodio 30 sekundi prije kraja, ali nije mogao da zaustavi Maričića!

Rajko Maričić u posljednjih 30 sekundi postigao dva gola i donio Slogi veliki trijumf protiv Izviđača na njegovom parketu.

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Pobjedničkoj seriji Izviđača je došao kraj. Nakon šest pobjeda na startu sezone „skauti“ su u subotu uveče poraženi i to na svom parketu, a bodove je iz Ljubuškog odnijela dobojska Sloga – 30:29.

Trener domaćih Ivan Džolić u prvom poluvremenu štedio je svoje prvotimce i raspoređivao minutažu, s obzirom da "skaute" u utorak očekuje meč EHF Evropske lige sa Kadetenom iz Šafhauzena, a to je dalo krila gostima koji nisu dozvoljavali Izviđaču da se "odlijepi" i poslije prvih 30 minuta bilo je 12:12 na semaforu.

Igralo se gol za gol sve do posljednjih deset minuta u kojem smo vidjeli i dva razlike, ali za goste. Sloga je pritisnula domaćina i na sedam minuta prije kraja golom sa sedam metara Todora Milisavljevića povela 28:26.

Uspjeli su „skauti“ serijom 3:0 da preokrenu na 29:28 i taj rezultat imali su 36 sekundi prije kraja kada su nakon tajm auta krenuli u napad, ali tek tada uslijedila je prava drama.

Nakon odbrane Đorđa Bosića Rajko Maričić pogađa sa krila za egal – 29:29, a onda nova odbrana Bosića. Iako je nakon ove odbrane ostalo svega pet sekundi Sloga je to uspjela da pretvori u pobjedu, odmah je Milisavljević bacio zua Maričića koji novim golom s krila pogađa praktično u posljednjoj sekundi za pobjedu 30:29!

Izviđač je i dalje prvi sa šest pobjeda i porazom, dok Sloga ima četiri pobjede, remi i poraz, te odgođenu utakmicu sa Borcem.