Premijer države igra rukomet, trenirao ga bivši igrač Borca: Jedna stvar mi se kod njega nije sviđala...

Premijer Farskih Ostrva Beinir Johanesen ne odustaje od svoje prve ljubavi, rukometa. I dalje igra za Klaksvik, a zanimljivo je da ga je u ovom klubu trenirao nekadašnji igrač Borca Žarko Pejović koji se prisjetio rada sa sadašnjim premijerom države.

Izvor: Instagram/Team Klaksvik/screenshot/ŽarkoPejović/privatna arhiva

Nije rijetkost ni kod nas da se poznati sportisti uključe u politiku, ali dok kod nas oni to čine tek nakon što završe karijeru u nekim državama oni uspješno spajaju aktivno bavljenjem sportom i političke karijere.

Jedan takav primjer dolazi sa Farskih Ostrva, gdje tamošnji premijer Beinir Johanesen nije odustao od bavljenja sportom ni nakon preuzimanja jedne od najvećih funkcija u državi.

Sa 29 godina jedan je od najmlađih predsjednika vlade na svijetu, a nakon ulaska u politiku nije odustaje od svoje prve ljubavi – rukometa, pa i dalje nastupa za Klaksvik.

Johanesen se počeo rukometom baviti relativno kasno, a na Farskim ostrvima sportisti na političkim funkcijama nisu rijetkost, bivši premijer Bardur Stajg Nilsen je prije nego što je došao na čelo vlade bio rukometni reprezentativac.

"Počeo sam sa rukometom prilično kasno, sa 12 godina. Razlog je jednostavan - u mom mjestu nije postojao rukometni klub. Ali čim je jedan osnovan, počeo sam da igram. Kombinacija sporta i politike prilično je česta na Farskim Ostrvima. Trojica mojih prethodnika bavila su se fudbalom ili rukometom. Tako da je za nas sasvim normalno da imamo bivše sportiste na mjestu premijera. Sjajno je imati nešto što vam skreće misli sa posla i politike. To je dobar način da ostanete aktivni u svakodnevnom životu i, naravno, odličan oblik vježbanja. Zato su rukomet i politika savršena kombinacija za mene. Takođe, lijepo je što tako redovno viđam svoju rukometnu porodicu u klubu. Susreti s prijateljima su važni“, rekao je nedavno Johanesen u intervjuu za "Eurohandball".

Izvor: Instagram/Team Klaksvik/screenshot/AI

Istakao je da njegovim protivnicima nije čudno što na terenu igraju protiv premijera, te da nema privilegovan status kod sudija, koje se ne libe ni da ga isključe.

"Prilično dobro me poznaju, jer su igrali protiv mene i prije nego što sam postao premijer. Možda su naši protivnici malo više motivisani da me čuvaju na terenu zato što sam premijer. Zanimljivo je da se to dogodilo već na prvoj utakmici nakon što sam postao premijer. Mislim da sudija uopšte nije oklijevao prije nego što mi je pokazao crveni karton", naveo je on.

Johanesen igra u svom rodnom gradu za svoj matični klub Klaksvik, a zanimljivo je da ga je u omladinskim selekcijama ovog kluba trenirao Žarko Pejović, bivši rukometaš koji je između ostalog nastupao i za banjalučki Borac i sarajevski Željezničar.

Sadašnji sportski direktor norveškog Kjelsa u razgovoru za MONDO prisjetio se rada sa mladim Johanesenom, kojeg je vodio u omladinskim selekcijama Klaksvika od 2010. do 2014.

"Kao rukometaš je bio odličan, pivot ali pametan. Imao je i malu prednost - uvijek je bio za glavu veći od svih. Bio je pametan, a i bio je vođa u grupi. Međutim nisam mogao naslutiti da će biti političar ili premijer", rekao je Pajović.

Otkrio je i jednu stvar koja mu se nije svidjela kod Johanesena.

"Imao je jednu osobinu, da poslije poraza lagano zaspi 'snom pravednika' na putu kući. Nije se uopšte uzrujavao kada ekipa izgubi. Iskreno, to mi se nije sviđalo", naveo je Pejović.

Johanesen godinama igra za Klaksvik, a prije tri sezone igrao sa ovim klubom igrao je i EHF Evropski kup, a protivnik im je tada bila tuzlanska Sloboda.

Klaksvik je tada eliminisan od bh. predstavnika koji je upisao dvije pobjede (30:19, 23:18), a Johanesen je u ovom dvomeču upisao pet golova.