Rukometašice Borca uknjižile su i četvrtu pobjedu u šampionatu BiH.
Rukometašice Borca zadržale su maksimalan učinak u Premijer ligi BiH, upisavši četvrti trijumf iz isto toliko odigranih mečeva.
Poslije ubjedljivih, dvocifrenih pobjeda nad Zrinjskim, Slogom 2013 i Ilidžom, izabranice Sanje Veselić su u nešto neizvjesnijem duelu bile bolje od Izviđača sa 31:26.
Ekipa iz Ljubuškog nije uspjela da zaustavi sjajni tandem domaćih – golmanku Tamaru Pejić, koja je sakupila 20 odbrana, i najefikasniju igračicu susreta Laru Bijelić sa 10 postignutih golova. Veliki doprinos pobjedi dale su i Milana Railić sa šest, te Sandra Đurašinović sa pet pogodaka.
Nezaustavljivi Borac: Tamara Pejić "zaključala" gol, Lara Bijelić rešetala za četvrtu pobjedu u nizu!
U petom kolu prvenstva "osice" očekuje gostovanje ekipi Gruda.
BORAC: T. Đurašinović, Štrbac, Andrić 3, Railić 6, Burazor 3, Veselić, Sandić, Bobić 3, Grahovac, Bijelić 10, S. Đurašinović 5, Đekić, Babić, Bjelajac, Milovanović 1 Pejić. Trener: Sanja Veselić.
IZVIĐAČ: Kraljević 6, Hodnik, Bezer 3, Vranješ 8, Soče, Trlin, Petrović, Milas 6, Šego 1, Ćuže, Šoše 1,Ilić, Marić, Pavlović, Luburić 1. Trener: Ivan Lovrić.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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