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Nezaustavljivi Borac: Tamara Pejić "zaključala" gol, Lara Bijelić rešetala za četvrtu pobjedu u nizu!

Nezaustavljivi Borac: Tamara Pejić "zaključala" gol, Lara Bijelić rešetala za četvrtu pobjedu u nizu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Rukometašice Borca uknjižile su i četvrtu pobjedu u šampionatu BiH.

Rukometašice Borca pobijedile Izviđač Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Rukometašice Borca zadržale su maksimalan učinak u Premijer ligi BiH, upisavši četvrti trijumf iz isto toliko odigranih mečeva.

Poslije ubjedljivih, dvocifrenih pobjeda nad Zrinjskim, Slogom 2013 i Ilidžom, izabranice Sanje Veselić su u nešto neizvjesnijem duelu bile bolje od Izviđača sa 31:26.

Ekipa iz Ljubuškog nije uspjela da zaustavi sjajni tandem domaćih – golmanku Tamaru Pejić, koja je sakupila 20 odbrana, i najefikasniju igračicu susreta Laru Bijelić sa 10 postignutih golova. Veliki doprinos pobjedi dale su i Milana Railić sa šest, te Sandra Đurašinović sa pet pogodaka.

U petom kolu prvenstva "osice" očekuje gostovanje ekipi Gruda.

BORAC: T. Đurašinović, Štrbac, Andrić 3, Railić 6, Burazor 3, Veselić, Sandić, Bobić 3, Grahovac, Bijelić 10, S. Đurašinović 5, Đekić, Babić, Bjelajac, Milovanović 1 Pejić. Trener: Sanja Veselić.

IZVIĐAČ: Kraljević 6, Hodnik, Bezer 3, Vranješ 8, Soče, Trlin, Petrović, Milas 6, Šego 1, Ćuže, Šoše 1,Ilić, Marić, Pavlović, Luburić 1. Trener: Ivan Lovrić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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ŽRK Borac Rukomet

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