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"Osice" deklasirale Slogu u Banjaluci!

"Osice" deklasirale Slogu u Banjaluci!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Rukometašice Borca zabilježile su drugu pobjedu u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine.

"Osice" deklasirale Slogu u Banjaluci! Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Nakon početnog trijumfa u Mostaru nad Zrinjskim, banjalučke "osice" su do nogu potukle Slogu iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja u dvorani "Borik".

BORAC - SLOGA 44:27 (24:16)

Već poslije prvih 30 minuta meča u Banjaluci, kada je Borac stekao "plus osam", bilo je jasno da će bodovi ostati crveno-plavim djevojkama, koje su u nastavku dodatno povećale razliku i stigle do ubjedljive pobjede od 17 pogodaka viška.

Uskoro opširnije...

(MONDO)

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ŽRK Borac Rukomet

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