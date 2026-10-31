"Osice" deklasirale Slogu u Banjaluci!

Rukometašice Borca zabilježile su drugu pobjedu u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Nakon početnog trijumfa u Mostaru nad Zrinjskim, banjalučke "osice" su do nogu potukle Slogu iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja u dvorani "Borik".

BORAC - SLOGA 44:27 (24:16)

Već poslije prvih 30 minuta meča u Banjaluci, kada je Borac stekao "plus osam", bilo je jasno da će bodovi ostati crveno-plavim djevojkama, koje su u nastavku dodatno povećale razliku i stigle do ubjedljive pobjede od 17 pogodaka viška.

Uskoro opširnije...

(MONDO)