Spisak učesnika Evropskog kupa za rukometašice: ŽRK Borac ne igra, tri kluba predstavljaju BiH

Evropska rukometna federacija objavila je spisak ekipa koje će igrati u narednoj sezoni u Evropskom kupu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Evropska rukometna federacija objavila je ovog ponedjeljka spisak učesnika u Evropskom kupu za rukometašice.

Među klubovima koji će uzeti učešće u trećem evro-takmičenju po jačini nema Ženskog rukometnog kluba Borac, koji je takmičarsku godinu u Premijer ligi BiH okončao na četvrtom mjestu. Ipak, banjalučki klub odlučio je da ove sezone "preskoči" evropske obaveze, pa će tako državu predstavljati tri tima – Hadžići, Krajina i Krivaja.

Šampion BiH će imati povlašten status prilikom žrijeba parova drugog kola (prvo se ne igra, op.a.), koji je zakazan za 14. jul. Mečevi ove faze takmičenja igraju se 3. i 4. odnosno 10. i 11. oktobra.

Uz Hadžiće, status nosioca prilikom "plesa kuglica" imaće i Bor (Srbija), Samadreča (*Kosovo), Galičanka (Ukrajina), Vintertur (Švajcarska), VIF (Farska Ostrva), Didelanž (Luksemburg), Kur (Azerbejdžan), Kaskada – Garlijava (Litvanija), Bnot-Herclija (Izrael), Levalea 2010 (Crna Gora), Bjala (Bugarska), Sint Truiden (Belgija), Jut Union Atinu (Kipar), Slovan Duslo Šala (Slovačka), Odunpazari (Turska), Akademija Andebol Sao Pedro do Sul (Portugal), Anajenisi Artas (Grčka), Cvartvud Kvik (Holandija), Vardar (Sjeverna Makedonija), Salerno (Italija) i Velenje (Slovenije).

Pored Krajine i Krivaje, status nosioca neće imati ni Ruma (Srbija), Šćiponja (*Kosovo), Cug (Švajcarska), H71 (Farska Ostrva), Red Bojs Diferdanž (Luksemburg), Egle Viljnus (Litvanija), Makabi Harazim Ramat Gan (Izrael), Mavromatis (Kipar), Dunajska Streda (Slovačka), Klube Hovem Almeida Garet (Portugal), JuRo Unirek (Holandija), Briksen (Italija), Istogu (*Kosovo), Neistin (Farska Ostrva), Žalgiris Kaunas (Litvanija), Holon (Izrael), APOEL Trimitijas (Kipar), Ferizaj (*Kosovo), Atinaikos (Grčka) i Drajv In Junits Kvintus (Holandija).

Ukupno 22 pobjednika dvomeča plasiraće se u treće kolo, gdje su već Juventa Mihalovce (Slovačka), Haukar (Island), Armada Praksis Jalikavak SK (Turska), Madeira (Portugal), OFN Jonijas (Grčka), Vestfrisland (Holandija), Čair Skopje (Sjeverna Makedonija), Eriće SSD Arl (Italija), Mlinotest Ajdovščina (Slovenija) i Acgersdorf (Austrija).

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