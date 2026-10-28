Banjalučke "osice" sigurne na startu nove sezone: Ivana Bobić u Mostaru brojala do 15

Rukometašice Borca uspješno su započele novu sezonu Premijer lige BiH.

Izvor: Facebook/Ženski rukometni klub Borac

"Osice" su ostvarile sigurnu i ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Mostaru protiv Zrinjskog rezultatom 28:39 (15:19).

Do polovine prvog poluvremena igralo se čvrsto i izjednačeno, gol za gol, nakon čega banjalučkedjevojke pojačavaju ritam, ostvaruju osjetniju prednost koju nisu ispuštale do samog kraja meča za zasluženi trijumf na startu prvenstva.

Napad Banjalučanki predvodila je raspoložena kapitenka Ivana Bobić, koja je bila najefikasnija igračica utakmice sa fantastičnih 15 postignutih golova.

Veliku podršku u napadačkom dijelu imale su i Slađana Andrić i Milana Railić sa po 6, Nina Burazor sa 5, te Lara Bijelić sa pogotkom manje.

Posebne pohvale idu i za čuvarku mreže Tanju Đurašinović, koja je sjajnim odbranama u ključnim momentima utakmice "zaključala" svoj gol i dala ogroman doprinos ovoj pobjedi.

(MONDO)