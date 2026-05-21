Završni turnir Kupa BiH za rukometašice u Cazinu: Borac za finale protiv Krivaje

Finalna smotra igra se predstojećeg vikenda.

Završnica Kupa BiH za rukometašice održaće se predstojećeg vikenda u Cazinu, odluka je Rukometnog saveza BiH.

U subotu (23. maj) igraju se polufinalni mečevi, a parovi su Borac – Krivaja (17.30) i Krajina – Hadžići (20.00). Finalni meč igra se u nedjelju (24. maj), sa početkom u 17.00 časova.

Finalni turnir za rukometaše igraće se posljednjeg vikenda u maju, a klub-domaćin još uvijek nije određen.

(mondo.ba, D. Šutvić)

