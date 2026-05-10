"Osice" izvojevale veliki bod nakon -5 u prvom dijelu!

Dragan Šutvić
Rukometašice Borca uspjele su da izbore remi (35:35) iako su nakon prvog dijela kasnile pet golova (14:19) za Krivajom.

Rukomet Borac Krivaja 35:35

Rukometašice Borca kasnile su pet golova za Krivajom nakon prvog poluvremena, ali su u drugih 30 minuta izvojevale veliki bod!

Kada je poslije 30 minuta na semaforu Borika pisalo 14:19, djelovalo je da će oba boda završiti u Zavidovićima. Ipak, igračice Sanje Veselić su u nastavku uspjele da anuliraju zaostatak i izbjegnu poraz, za šta je najzaslužnija bila Sandra Đurašinović sa 10 golova, dok je jedan manje postigla Milana Railić.

Kod gošći je briljirala Amna Mehinagić, koja je čak 14 puta zatresla Borčevu mrežu.

Nakon pretposljednjeg kola plej-ofa, Borac se nalazi na četvrtom mjestu sa 23 boda. Ubjedljivo su na prvom mjestu Hadžići sa 36 bodova, Krivaja ima 25, dok je Krajina na 24.

Parovi posljednjeg kola doigravanja su Krajina – Borac i Goražde – Hadžići.

(mondo.ba, D. Šutvić)

