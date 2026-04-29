Nova pobjeda Borca protiv Izviđača: „Osice“ izborile Fajnal for Kupa BIH!

Rukometašice Borca novom pobjedom "ovjerile" plasman na završni turnir Kupa BiH.

Ženski rukometni klub Borac izborio je plasman na završni turnir Kupa BIH.

„Osice“ su nakon pobjede 38:32 u Ljubuškom u prvom meču u revanšu odigranom u srijedu u banjalučkom Boriku još jednom pobijedile Izviđač, ovog puta rezultatom 35:33 i tkao ovjsrile plasman na Fajnal-for kupa BIH.

Već u sedmom minutu napravile su „osice“ osjetniju prednost 7:3, a onda serijom 3:0 poslije dva vezana pogotka Sofije Štrbac povele 12:5. Upravo njenim pogotkom za 20:13 zaključeno je prvo poluvrijeme, ali i prekinuta serija 4:0 gostiju na startu drugog dijela i Borac je imao prednost 21:17.

Uspjele su gošće iz Hercegovine da smanje na samo gol zaostatka – 23:22, ali onda su se raspucale Lara Bijelić i Sandra Đurašinović pa je Borac odbio taj nalet i ponovo došao do ubjedljivije prednosti – 29:24.

U posljednjih desetak minuta meča Izviđač je pokušavao da stigne do izjednačenja, spustio je zaostatak na „minus 2“, a onda je odgovornost preuzela Nataša Milovanović i sa tri vezana pogotka držala svoju ekipu u prednosti.

Izviđač je uspio tek da u posljednjem minutu sa dva gola ublaži poraz na konačnih 35:33.