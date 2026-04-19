"Osice" poražene u Banjaluci na startu plej-ofa

Rukometašice Borca poražene su u nedjelju u banjalučkoj dvorani "Centar" u prvom meču plej-ofa prvenstva Bosne i Hercegovine.

Bolje od "osica" večeras bile su igračice Goražda, koje su slavile rezultatom 32:34 (14:18).

Nakon lošijeg starta utakmice i neubjedljivog prvog poluvremena, Banjalučanke su u drugom dijelu prikazale znatno bolju igru. U nekoliko navrata prišle su na korak do izjednačenja, ali iskusnija ekipa gošći nije dopustila preokret i mirno je privela meč kraju.

Banjalučka mlada ekipa dala je sve od sebe i ostavila srce na terenu, ali to nažalost, nije bilo dovoljno za pobjedu.

Najefikasnije u crveno-plavom taboru bile su Milana Railić sa 11 golova, sedam je uknjižila Lara Bijelić, dok je Sandra Đurašinović postigla gol manje.

Kod tima iz Goražda, najbolju partiju pružile su Ivana Đurović sa 11 golova i Ema Kostić s dva pogotka manje.

Banjalučanke u narednom kolu gostuju u Hadžićima.

