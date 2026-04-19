logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Osice" poražene u Banjaluci na startu plej-ofa

Nebojša Šatara
0

Rukometašice Borca poražene su u nedjelju u banjalučkoj dvorani "Centar" u prvom meču plej-ofa prvenstva Bosne i Hercegovine.

ŽRK Borac poražen od Goražda u Banjaluci na startu plej-ofa Izvor: ŽRK Borac/promo

Bolje od "osica" večeras bile su igračice Goražda, koje su slavile rezultatom 32:34 (14:18).

Nakon lošijeg starta utakmice i neubjedljivog prvog poluvremena, Banjalučanke su u drugom dijelu prikazale znatno bolju igru. U nekoliko navrata prišle su na korak do izjednačenja, ali iskusnija ekipa gošći nije dopustila preokret i mirno je privela meč kraju.

Banjalučka mlada ekipa dala je sve od sebe i ostavila srce na terenu, ali to nažalost, nije bilo dovoljno za pobjedu.

Najefikasnije u crveno-plavom taboru bile su Milana Railić sa 11 golova, sedam je uknjižila Lara Bijelić, dok je Sandra Đurašinović postigla gol manje.

Kod tima iz Goražda, najbolju partiju pružile su Ivana Đurović sa 11 golova i Ema Kostić s dva pogotka manje.

Banjalučanke u narednom kolu gostuju u Hadžićima.

(MONDO)

Tagovi

Rukomet ŽRK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC