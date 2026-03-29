Borac se vratio na pobjednički kolosijek: "Osice" slavile na Ilidži

Borčeve rukometašice ostvarile su pobjedu na posljednjem gostovanju prije plej-ofa.

Izvor: ŽRK Borac

Rukometašice Borca trijumfovale na Ilidži nad istoimenim domaćinom (23:27) i vratile se na pobjednički kolosijek u Premijer ligi BiH.

Opterećene brojnim povredama, "osice" su doživjele poraze u posljednja dva ligaška meča (Zrinjski 33:29, Krivaja 23:27), ali su ovog vikenda, predvođene Milanom Railić koja je pružila novu sjajnu partiju, uspjele da ostvare pobjedu na posljednjem gostovanju prije plej-ofa.

Railić je u pobjedi učestvovala sa 14 pogodaka, dok je drugi strijelac tima bila Sandra Đurašinović sa upola manje. U timu Ilidže, prednjačila je Amina Bukvić, takođe sa sedam pogodaka.

Sljedećeg vikenda biće odigrano osamnaesto, posljednje kolo prije doigravanja za šampiona. Borac će u toj rundi biti domaćin prvoplasiranim Hadžićima, koji imaju 28 bodova, šest više od drugoplasiranog Borca.







Tablice omogućuje

Tablice omogućuje Sofascore

