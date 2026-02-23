logo
Milana Railić za MONDO nakon 20 golova protiv Izviđača: "Treniramo za ovakve mečeve i pobjede u posljednjim sekundama!"

Milana Railić za MONDO nakon 20 golova protiv Izviđača: "Treniramo za ovakve mečeve i pobjede u posljednjim sekundama!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Mlada igračica Borca briljirala je u duelu sa ekipom iz Ljubuškog, postigavši 20 pogodaka.

Milana Railić intervju za MONDO poslije 20 golova Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Rukometašice Borca Milana Railić odigrala je sinoć partiju karijere!

Mlada igračica crveno-plavih postigla je čak 20 pogodaka u duelu sa Izviđačem (40:39), koji je riješen nakon dramatične završnice. S obzirom na igračicu manje na terenu, gošće iz Ljubuškog su u svoj posljednji napad na utakmici ušle bez golmana. Napadale su "7 na 6" i uspjele da pogode za 39:39 na 9 sekundi do kraja, ali su crveno-plave potom odigrale brzi centar i preko Milane Railić iskoristile činjenicu da je gol bio prazan.

"Utakmica je bila zaista zanimljiva od samog početka. Na kraju neizvjesna završnica, ali sva sreća, završilo je onako kako treba, našom pobjedom. Dvadeset golova jeste izuzetna cifra, čak i u košarci je to mnogo, ali ništa mi to ne bi značilo da nisam postigla taj posljednji za pobjedu u posljednjim sekundama. Da bude neriješeno ili izgubimo, vjerujte da tih 19 golova ništa ne bi značilo", rekla je Railić na početku razgovora za MONDO.

Odmah poslije utakmice, klub iz Banjaluke se oglasio na društvenim mrežama, ne štedeći pohvale za podvig Milane Railić na terenu dvorane Centar.

"Čitajući objavu koju su napisali, stvarno sam se naježila, čak su mi zasuzile i oči. Ipak mi treniramo i igramo za ovakve utakmice, te golove u posljednjim sekundama, te pobjede. Ne može to niko da shbati dok ne doživi. I direktor, i trenerica, i stručni štab, svi su maksimalno uz nas. Ne stvaraju nam pritisak, igramo srcem, emocijom. Igramo za klub, za njih, za saigračice. Sve pohvale, nemam nijednu zamjerku."

U prošlom kolu Borac je pretrpio poraz u Grudama razlikom od pet golova (26:21), ostavši u 35. minutu bez Milane, koja je tada dobila treće isključenje. Kao da je sinoć proradio inat nakon tog ishoda...

"Inat je definitivno proradio, vjerujte da ga ima u svakoj utakmici. To je onaj sportski inat, samo želja za pobjedom. Ja sam sinoć istinski željela da pobijedim. Igram srcem, emocijom svaku utakmicu za Borac i za saigračice, kao što sam i rekla. Jednostavno, sinoć je 'odčepilo', sve je krenulo kako treba. Stvarno su golovi išli fino, mada ja nisam bila ni svjesna toga jer sam se fokusirala i u odbrani da maksimalno pomognem ekipi, ali i da u napadu proigram saigračice. Na kraju se sve fino upakovalo, jedna lijepa završnica."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borac je ovom pobjedom nastavio mrtvu trku sa Hadžićima za titulu. Igračice Sanje Veselić će odigrati još tri meča do derbija sezone, odnosno domaćeg duela sa Hadžićima u kojem im je potrebna pobjeda kako bi u doigravanje ušle sa liderske pozicije. Tako bi i u plej-ofu imale prednost domaćeg terena.

"Spremamo se iz utakmice u utakmicu, sad smo prvo fokusirani na duel sa ekipom Zrinjskog. U nedjelju idemo u Mostar, idemo iz meča u meč polako i to će na kraju biti kako treba. Iskreno se nadam i sigurna sam u to", zaključila je Milana Railić razgovor za MONDO.

(mondo.ba)

Krle

Jedno divno stvorenje je Milana,sjecam se kad je pocela trenirati i tad se vidjelo da je vanserijski talenat. Srecno u daljem zivotu i karijeri &#127808;

