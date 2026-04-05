Ubjedljiv poraz ŽRK Borac u posljednjem kolu prije plej-ofa: "Osice" u doigravanje ulaze sa drugog mjesta

Hadžići su u Boriku nanijeli visok poraz Borcu, desetkovanom brojnim povredama ključnih igračica.

Izvor: ŽRK Borac

Rukometašice Borca završile su "regularni" dio sezone ubjedljivim porazom u domaćem duelu sa ekipom Hadžića.

Ovaj susret trebalo je da predstavlja derbi proljećnog dijela sezone, koji bi dao odgovor na pitanje koja će ekipa u plej-of ući sa prve pozicije. Međutim, desetkovan brojnim povredama nosilaca igre (Dragana Vukosavljević, Ivana Bobić, Lana Lončar, Slađana Andrić), mladi tim banjalučkog kluba izgubio je korak za sarajevskom ekipom koja je ove nedjelje trijumfovala u Boriku razlikom od 26 golova (24:50).

Hadžići, koji su omjerom od 15 pobjeda i jednog poraza, već ovjerili titulu, ulaze u doigravanje sa 30 bodova. Tri tima – Borac, Krivaja i Krajina – imaju po osam bodova manje, ali su crveno-plave najbolje u tom krugu, zahvaljujući ubjedljivim pobjedama u duelima sa timom iz Cazina.

Peti učesnik doigravanja je ekipa Goražda, koja ima isti broj bodova kao i Zrinjski (14), ali je trijumfovala dva puta u međusobnim duelima. Tako će Mostarke u plej-aut, u kojem su još i Grude, Izviđač i Ilidža. Obje runde igraju se po jednokružnom bod-sistemu.

TABELA: Hadžići 30, Borac 22, Krivaja 22, Krajina 22, Goražde 14, Zrinjski 14, Grude 12, Izviđač 6, Ilidža 2.

MEĐUSOBNI REZULTATI, BORCA, KRIVAJE I KRAJINE

Krajina – Borac 27:33

Krivaja – Borac 30:28

Borac – Krajina 39:29

Borac – Krivaja 23:27

Krivaja – Krajina 33:34

Krajina – Krivaja 34:32

MINI-TABELA:

Borac 4 boda (2-0-2) +10

Krivaja 4 boda (2-0-2) +3

Krajina 4 boda (2-0-2) -13

