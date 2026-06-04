Španski tandem stiže u Zvezdu: Ibon Navaro stiže i dovodi zlatnog "pancera"

Ibon Navaro će zamijeniti Sašu Obradovića na klupi Crvene zvezde i sa sobom dovodi "pojačanje" iz Malage.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda je u srijedu predstavila novog sportskog direktora, legendarnog asa Miloša Teodosića, ali se još uvijek čeka na promociju trenera Ibona Navara. Španski stručnjak je činio čuda s Unikahom i vidjećemo koje će biti njegove prve odluke što se tiče igračkog kadra.

Ne očekuje se da bude radikalnih promjena, ali crveno-bijeli će tražiti ubojita pojačanja na poziciji plejmejkera, gdje trenutno imaju samo Stefana Miljenovića. Ima tu nekoliko igrača kojima ističu ugovori i njihova sudbina je nejasna, ali ćemo epilog dobiti u narednim danima i nedjeljama.

Ono što je sigurno je da Ibon Navaro sa sobom u Beograd dovodi svog prvog pomoćnika. U pitanju je Španac Alberto Miranda sa kojim je sarađivao i prethodno u Mursiji. Takođe, on je od prošlog ljeta dio njemačke reprezentacije, gdje je jedan od pomoćnika Aleksa Mumbrua. Zajedno sa "pancerima" je osvojio zlato na proteklom Evropskom prvenstvu.

Šta Navaro ostvario sa Unikahom?

Španski stručnjak je osvojio čak pet trofeja sa timom iz Malage za nešto više od četiri godine. Najznačajniji uspjesi su svakako osvajanje Lige šampiona dvije godine uzastopno - 2024. i 2025, dok im je donio i dva španska Kupa i jedan Superkup.

Osim Unikahe vodio je Mursiju, Andoru, Mandresu i Baskoniju, praktično nije radio van Španije, a njegova trenerska karijera traje od 2000. godine.