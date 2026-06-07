"Pet titula u šest godina više nije uspjeh - nego standard!" Juniorke ŽRK Borac ponovo šampionke BiH!

"Osice" su osvojile novu titulu na nivou BiH.

Izvor: ŽRK Borac

Juniorke ŽRK Borac osvojile su novu šampionsku titulu u Bosni i Hercegovini!

Pod trenerskom komandom Nikole Bijelića, "osice" su u polufinalu završnog turnira, odigranog u subotu u banjalučkoj dvorani Centar, porazile ekipu Izviđača rezultatom 25:21, dok su u finalu trijumfovale nad Slogom iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja razlikom od sedam golova (37:30), iako je na pauzi rezultat bio u egalu (13:13).

"Kada pet puta u šest godina postaneš prvak države, to više nije uspjeh. To je standard." Upravo ova poruka objavljena na klupskim društvenim mrežama dovoljno govori o dugogodišnjoj dominaciji ŽRK Borac u ovoj uzrasnoj kategoriji.

"Ova titula nije rezultat jednog vikenda, jednog turnira ili jedne generacije. Ona je potvrda rada koji traje godinama. Potvrda kvaliteta koji se gradi svakog dana u našoj omladinskoj školi rukometa. Dok drugi sanjaju vrh, naše Osice ga godinama čuvaju", dodali su iz banjalučkog kluba, koji može da se pohvali najboljom igračicom na turniru, Sandrom Đurašinović.

Prvi strijelac završne smotre je Sarah Hadžibulić (Sloga), dok je najbolji golman članica Izviđača Lana Petrović.

Inače, ovogodišnju titulu osvojile su Sofija Štrbac, Milica Đekić, Ana Veselić, Tamara Pejić, Lara Bijelić, Tanja Đurašinović, Sandra Đurašinović, Milica Bjelajac, Nataša Milovanović, Milica Sandić i Nikolina Babić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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